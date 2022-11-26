Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Arjantin ile Meksika kozlarını paylaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Arjantin - Meksika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Meksika ksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arjantin

E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, La. Martinez, Di Maria

Meksika

Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi turnuvanın açılış maçında da düdük çalan İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.