2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. A grubu 2. hafta karşılaşmasında Hollanda ile Ekvador kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HOLLANDA - EKVADOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈🏼
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.
Ekvador: Galindez, Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada.