2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:00'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, B.Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams; Gareth Bale, Moore.
İran: Hosseini; Hajsafi, Mohammadi, Rezaeian, Hosseini; Ezzatolahi, Gholizadeh, Noorollahi; Azmoun, Taremi, Pourilaganji.