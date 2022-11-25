2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İran, 90+9'da Cheshmi'nin ve 90+11. dakikada Rezaeian'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İran, 90+9'da Cheshmi'nin ve 90+11. dakikada Rezaeian'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ilk hafta İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran gruptaki puanını 3 yaptı. Galler ise ABD beraberliğinin ardından bu maçtan eli boş dönerek 1 puanda kaldı ve son hafta öncesi turu zora soktu.

Maçta Galler kalecisi Hennessey, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyunu terk etti.

Gruptaki bir diğer maçta ise İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ