Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda ikinci hafta karşılaşmaları başladı.
A Grubu'nda oynanan Hollanda - Ekvador mücadelesinde Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia, 90. dakikada oyuna devam edemedi ve sakatlığı nedeniyle kenara geldi.
Tecrübeli oyuncu Hollanda'ya da 1 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkarma başarısı göstermişti.
İŞTE O ANLAR:
EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI'NDAKİ SON 6 GOLÜ VALENCIA'DAN
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü atma başarısı gösterdi. Valencia, 2014'te İsviçre ağlarına 1, Honduras ağlarına ise 2 gol göndermişti.