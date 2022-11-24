Uruguay Güney Kore maçı CANLI İZLE (Uruguay-Güney Kore canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Uruguay-Güney Kore maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022- 16:00