2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
URUGUAY GÜNEY KORE İLK 11'LER
Uruguay: Rochet, Cacares, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecinoi, Bentancur, Pellistri, Nunez, Luis Suarez.
G. Kore: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Kim Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min Son.
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URUGUAY-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Uruguay ile Güney Kore arasında Education City Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.