Kim Min-Jae: Fenerbahçe'yi özlüyorum!

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'yi özlüyorum!

Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, Dünya Kupası'nda Uruguay ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Fenerbahçe dönemine dair de konuştu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 20:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022- 20:17