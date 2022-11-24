Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında İsviçre ve Kamerun karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İsviçre ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSVİÇRE - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İsviçre - Kamerun maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

Kamerun: Onana; Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo; Aboubakar, Choupo-Moting

İsviçre 12. şampiyonasında

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

KAMERUN 8. TURNUVASINA BAŞLIYOR

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.

Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.