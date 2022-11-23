Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında İspanya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İspanya - Kosta Rika maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İSPANYA-KOSTA RİKA İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo
Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras
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MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOOOLL!! Daniel Olmo'dan klas dokunuş! İspanya maça hızlı başladı... pic.twitter.com/6DHiwqqQFF— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽️GOOOLL!! Marco Asensio'dan mükemmel bir tek vuruş! pic.twitter.com/4HecL0D1Gx— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽️GOOOLL!! FERRAN TORRES! İspanya gol oldu yağıyor... pic.twitter.com/F87QhHaTwR— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022