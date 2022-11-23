İspanya - Kosta Rika maçı CANLI İZLE (İspanya-Kosta Rika şifresiz İZLE)

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İspanya - Kosta Rika maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 20:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 20:10