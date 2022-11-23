2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı tarihi bir farkla 7-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetti. Mücadeleden 7-0 galibiyele ayrılan İspanya'nın gollerini 11'inci dakikada Olmo, 21'de Asensio, 31 (P) ve 54'te Torres, 74'te Gavi, 90'da Soler ve 90+2 Morata attı. İlk maçların ardından İspanya grupta liderliği yükseldi.
İspanya gruptaki 2'nci maçında 27 Kasım'da Almanya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise aynı tarihte Japonya ile mücadele edecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLL!! Daniel Olmo'dan klas dokunuş! İspanya maça hızlı başladı... pic.twitter.com/6DHiwqqQFF— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! Marco Asensio'dan mükemmel bir tek vuruş! pic.twitter.com/4HecL0D1Gx— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! FERRAN TORRES! İspanya gol oldu yağıyor... pic.twitter.com/F87QhHaTwR— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! Ferran Torres'ten bir gol daha! İspanya farka gidiyor... pic.twitter.com/XZhUjP1na8— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! Gavi'den harika gol! İspanya farkı 5'e çıkardı... pic.twitter.com/rPvWiNRYNK— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! Carlos Soler! İspanya, Kosta Rika karşısında şova devam ediyor... pic.twitter.com/aH2WlRPSlX— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! Morata da şova dahil oldu! 7-0 oldu... pic.twitter.com/uD5SdaagEr— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022