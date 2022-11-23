İspanya 7-0 Kosta Rika (MAÇ SONUCU-ÖZET) İspanya Kosta Rika'ya acımadı!

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşıya geldi. Mücadelede kazanan ekip 7-0'lık skorla İspanya oldu. İspanya'ya farkı getiren golleri, Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Gavi, Soler ve Morata kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 20:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 21:05