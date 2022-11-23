2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F grubu ilk hafta mücadelesinde Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FAS - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:00'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fas: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric.