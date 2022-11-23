2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F grubu ilk hafta mücadelesinde Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F grubu ilk hafta mücadelesinde Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Turnıuvaya iki takım da birer puanla başlarken gruptaki bir diğer maçta ise Belçika ile Kanada mücadele edecek.

Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, mücadelede 90 dakika görev yaptı.



Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ın ikinci maçtaki rakibi ise Kanada olacak. Mücadeleler 27 Kasım Pazar günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu 17. dakikada Hırvatistan yakaladı. Perisic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Sosa'nın soldan ön direğe yerden kestiği ortada Vlasic'in vuruşunda, rakibinin açısını iyi kapatan kaleci Bounou golü önledi.

52. dakikada sol kanattan Hırvatistan'ın kullandığı kornerde kaleci Bounou'nun çıkardığı topu altıpasın içinde önünde bulan Lovren, kayarak şutunu çekti. Kale çizgisi önünde bulunan Amrabat, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

65. dakikada serbest vuruş organizasyonunda Hakimi'nin uzak mesafeden yaptığı sert şutta, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi.

Kalan bölümde iki takımın da skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Tribünlerin büyük çoğunluğunu Faslı taraftarlar oluşturdu.

Beşiktaş'ta forma giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, kaptan olarak çıktığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmayı 59 bin 407 taraftar izledi.

MODRIC DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEN EN YAŞLI HIRVAT OLDU

Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldı.

Fas karşısında kaptan olarak sahaya çıkan Modric, 37 yaş 75 gün ile bu unvanı ele geçirdi.

Modric, Fransa 1998'te 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'i geride bırakmayı başardı.