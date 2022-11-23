Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan takım 1-0'lık skorla Belçika oldu. Belçika'nın galibiyet sayısı Fenerbahçeli Michy Batshuayi'den geldi. Maçta Beşiktaşlı Atiba Hutchinson da forma giydi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Belçika ile Kanada, Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yönetti.

Mücadelenin 10'uncu dakikasında Kanada'da Davies penaltı atışından yararlanamadı. Maçın tek golünü ise 44'üncü dakikada Fenerbahçe forması giyen Batshuayi kaydetti. Batshuayi 78'de yerini Openda'ya bırakdı. Galatasaraylı futbolcu Mertens, Belçika adına maçta forma şansı bulamazken; Beşiktaşlı Atiba ise Kanada adına 58'de Kone'nin yerine oyuna dahil oldu. Eski Beşiktaşlı Cyle Larin de 58. dakikada oyuna dahil oldu. Bu skorun ardından Belçika grup liderliğine yükseldi.



Belçika gruptaki 2'nci maçında Fas ile karşılaşacak. Kanada ise Hırvatistan ile mücadele edecek. Maçlar 27 Kasım Pazar günü oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: