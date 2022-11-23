Japonya, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya, Uluslararası Khalifa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. 31'inci dakikada Japonya kalecisi Shuichi Gonda'nın David Raum'u düşürmesiyle Almanya penaltı kazandı. 33'üncü dakikada İlkay Gündoğan penaltıyı gole çevirdi ve Almanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 75'inci dakikada Japonya, Ritsu Doan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 83'üncü dakikada Japonya, Takuma Asano'nun golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Japonya, sahadan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.
Almanya gruptaki 2'nci maçında 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ | Almanya, İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/pc65b7ZYOr— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! Neuer bu kez çaresiz! Japonya Doan ile beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/FeUPAQQMhk— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! JAPONYA, ALMANYA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ! Asano topu iğne deliğinden geçirdi... pic.twitter.com/Y0hlGCMAcI— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022