Almanya 1-2 Japonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Japonya Almanya'yı devirdi!

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Japonya oldu. Almanya'nın golünü penaltıdan İlkay Gündoğan kaydederken, Japonya'nın sayıları Ritsu Doan ve Takuma Asano'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 18:04