Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Meksika ve Polonya, Stat 974 Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Meksika - Polonya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Meksika ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

MEKSİKA POLONYA İLK 11'LER

Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.

👉 MEKSİKA POLONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

MEKSİKA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Meksika ile Polonya arasında Stat 974'te oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

44 YIL SONRA KARŞI KARŞIYALAR!

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.