2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Meksika ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
MEKSİKA POLONYA İLK 11'LER
Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.
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MEKSİKA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Meksika ile Polonya arasında Stat 974'te oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
44 YIL SONRA KARŞI KARŞIYALAR!
Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.