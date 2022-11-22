Danimarka Tunus maçı CANLI İZLE (Danimarka-Tunus canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Danimarka-Tunus maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022- 17:30