2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
DANİMARKA TUNUS İLK 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Skov.
Tunus: Ben Said, Drager, Bronn, Talbi, Maaloul, Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane, Khazri, Jaziri, Msakni.
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DANİMARKA - TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Danimarka ile Tunus arasında Education City Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
2. KEZ KARŞILAŞIYORLAR
İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor. Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.