2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin 10. dakikasında penaltıdan ülkesi adına golü kaydeden Lionel Messi, dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak tarihe geçti.

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Mücadelede yıldız oyuncu Lionel Messi tarihe geçti.

35 yaşındaki oyuncu, 10. dakikada penaltıdan golünü attı ve maçın açılış golünü kaydetti. Lionel Messi bu golle birlikte 4 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2014, 2018 ve 2022) gol kaydeden ilk Arjantinli oyuncu oldu.

Diego Maradona (1982, 1986 ve 1994) ve Gabriel Batistua (1994, 1998 ve 2002) 3 farklı Dünya Kupası'nda gol kaydetmişti.

Daha önceki turnuvalarda Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose, Uwe Seeler ve Pele de bu başarıya imza atmıştı.