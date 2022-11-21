2022 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
SENEGAL - HOLLANDA İLK 11'LER
Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, Kouyate, N.Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta
Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Janssen, Bergwijn
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SENEGAL - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Senegal ile Hollanda arasında Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.