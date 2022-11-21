Senegal - Hollanda maçı CANLI İZLE (Senegal - Hollanda canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Hollanda turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isterken, Senegal ise gruptan çıkmanın hesabını yapacak. Senegal - Hollanda maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 19:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022- 19:00