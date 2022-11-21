2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
İNGİLTERE İRAN İLK 11'LER
İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Saka; Kane.
İran: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.
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İNGİLTERE - İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İngiltere ile İran arasında Khalifa International Stadium'da oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.