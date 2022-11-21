İngiltere İran maçı CANLI İZLE (İngiltere-İran canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor. İngiltere turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isterken, İran ise grup elemelerindeki iyi performansını devam ettirme peşinde... İngiltere-İran maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022- 16:00