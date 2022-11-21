Katar'da düzenlenenen 2022 Dünya Kupası'nın ikinci karşılaşmasında İngiltere ile İran kozlarını paylaştı.

İngiltere rakibi İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede İngiltere adına ilk gol 35. dakikada Bellingham'dan geldi.

43. dakikada ise sahneye B.Saka çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Maçta 45+1'de İngiltere adına bu sefer R. Sterling ağları sarsmayı başardı.

62. dakikada B. Saka bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'nin 4. golünü kaydetti.

65'de ise Taremi ülkesi İran'ın tek golünü attı.

Mücadelenin 71. dakikasında ise bu kez İngiltere adına Rashford ağları havalandıran isim oldu.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Grealish Grealish skoru 6-1'e getirdi.

Son olarak ise 90+13'de İran'dan Taremi kendisinin ve takımının 2. golünü penaltıdan kaydetti.

Bu golle beraber İngiltere rakibi İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ