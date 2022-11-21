2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. ABD - Galler maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
ABD - GALLER İLK 11'LER
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, McKennie, Pulisic, Ream, Weah, Sargent
Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, James, Bale
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ABD - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
ABD ile Galler arasında Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.