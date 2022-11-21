ABD - Galler maçı CANLI İZLE (ABD - Galler canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. ABD gruptan çıkmanın hesabını yaparken, Galler ise turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. ABD - Galler maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 22:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022- 22:10