Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında ABD ve Galler, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, ABD - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD ile Galler maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ABD - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Long, A Robinson; Adams, McKennie, Aaronson; Reyna, Ferreira, Pulisic

Galler: Hennessey; C Roberts, Ampadu, Rodon, B Davies, N Williams; Allen, Ramsey; Bale, Moore, James