Son dakika haberleri: 2021'in devre arasında Arsenal'den Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 2022 yaz transfer döneminde ise Medipol Başakşehir ile anlaşmıştı. Türk asıllı Alman futbolcu burada geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalırken, son dönemde turnuvalarda kötü performans sergileyen Almanya'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanma şansını değerlendirdi. İşte 34 yaşındaki futbolcunun o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, talihsiz bir şekilde sakatlanmış ve yeni takımıyla sadece 3 maça çıkabilmişti.

Almanya'da doğup büyüyen ve tercihini Alman Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı Alman yıldız, 2022 Dünya Kupası'nı kazanma şansını değerlendirdi.

34 yaşındaki oyuncu, milli takımdan eski arkadaşlarına güvenirken, turnuvada iyimser olduğunu dile getirdi. Onefootball'a konuşan deneyimli isim, milli takımın son dönemlerde etkili bir performans gösterememesine rağmen favorilerin arasında yer aldığını ifade etti.

"BU BİR FIRSAT OLABİLİR"

Mesut Özil, "Birçok kişi Almanya'yı son turnuvalardaki performansları nedeniyle en güçlü takımlar arasında saymıyor. Ama bu kötü bir şey değil, belki bir fırsattır. Yanlış olduklarını kanıtlama şansı." dedi.

"ALMANYA TURNUVA TAKIMIDIR"

2014'te Dünya Kupası'nı kazandıklarını hatırlatan Mesut Özil, "Almanya bir turnuva takımı, Dünya Kupası'ndan sonra kimse Milletler Ligi'nin sonuçlarıyla ilgilenmeyecek." şeklinde sözlerini tamamladı.



