Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Katar Ekvador maçının detayları haberimizde...

KATAR - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Katar - Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KATAR-EKVADOR İLK 11'LER

Katar: Alsheeb, Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi, Hatem, Alhaydos, Boudiaf, Afif, Ali.

Ekvador: Galindez, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Ibarra, Plata, Mendez, Caicedo, Estrada, Valencia.

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8 FARKLI STATTA OYNANACAK

2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek. Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Uluslararası Halife Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.

KADIN HAKEMLER İLK KEZ GÖREV ALACAK

Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Dünya Kupası'nda 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve ABD'den Kathryn Nesbitt Dünya Kupası'nda görev alacak.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.



Süper Lig'den 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda ter dökecek

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Turnuvaya 9 takım futbolcu gönderirken, en fazla futbolcu Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'dan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka), Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N'Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas), Fenerbahçe'den Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador), Trabzonspor'dan Maxi Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka), Kayserispor'dan Majid Hosseini, Ali Karimi (İran), Konyaspor'dan Francisco Calvo (Kosta Rika), Antalyaspor'dan Haji Wright (ABD), Alanyaspor'dan Famara Diedhiou (Senegal) ve Hatayspor'dan Samuel Adekugbe (Kanada) bu heyecanı yaşayacak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle: