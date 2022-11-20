Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvator karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ekvator, Fenerbahçeli golüsü Enner Valencia'nın golleri ile 2-0 kazandı. Valencia maçın 77. dakikasında tedbir amaçlı oyundan çıktı.

2022 Dünya Kupası görkemli bir açılışla başlarken turnuvanın sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Heyecanlı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Ekvador oldu.

Ekvador adına golleri kaydeden isim ise Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ydı.

Enner Valencia 16. dakikada penaltıdan turnuvanın ilk golünü atmayı başardı.

31. dakikada ise Valencia bir kez daha Ekvador adına ağları sarsan isim oldu.

Bu gollerle beraber Ekvador turnuvanın ilk maçında Katar'ı 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ayrıca Enner Valencia maçın 77. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini J.Cifuentes'e bıraktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: