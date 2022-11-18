İşte Dünya Kupası'nın unutulmaz maçları

Uluslararası organizasyon olarak en büyük organizasyon olan Dünya Kupası'nda geçmişte unutulmaz maçlar yaşandı. Düzenlenmeye başladığı 1930'dan itibaren golleri ve yıldızlarıyla hatırlanan 21 Dünya Kupası, saha içi ve dışı olaylarıyla da akıllarda yer etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 17:40