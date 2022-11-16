2022 Dünya Kupası öncesi ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Katar'da tribünleri dolu olması için Pakistan'dan 10 dolara taraftar kiralandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbolda buna da şahit olduk! Katar, ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası öncesinde beklenmeyen bir hamle yaptı. Tribünlerin boş kalmasını istemeyen Katar'ın taraftar kiraladığı iddia edildi. Ülkelerin formasını giyecek olan taraftarların Pakistan'dan getirildiği belirtildi. Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağlayacak. Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Pakistan uyruklu Alman, İngiliz, Arjantinli ve Portekizli taraftarların toplu şekilde yürüdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, videolarda aynı insanların farklı ülkelerin formalarıyla göründüğünü söylerken, taraftarlar arasında hiç kadın olmaması ise gözlerden kaçmadı. Dünya Kupası hakkında atılan bir başka iddia ise, İngiliz taraftarlara ülke hakkında olumlu yorum yapmaları için günlük 105 dolar ödenmesi ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunulması.



YEMİN EDEBİLİRİM!



İngiliz The Express'e konuşan bir Katarlı, "Doha sokaklarında yürürken yüzlerce Brezilya forması giymiş Pakistanlı gördüğüme yemin ederim" açıklamasını yaptı.