İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Katar Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu!
2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan İngiltere'nin aday kadrosu belli oldu. İşte teknik direktör Gareth Southgate'in çağırdığı isimler...
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Yayın Tarihi: 10.11.2022- 18:04
Teknik direktör Gareth Southgate'in tercihi şu isimler oldu;
Kaleci: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Conar Coady, Erik Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Keiran Trippier, Kyle Walker, Ben White
Orta saha: Jude Bellingham, Conor Callagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice.
Forvetler: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.