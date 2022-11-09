Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son şampiyon Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

D Grubu'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Savunma: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Orta saha: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (Olimpik Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)

2018 DÜNYA KUPASI'NDAN 12 İSİM KADRODA YOK

Fransa'da 2018 şampiyon kadrodan 12 kişi yer almadı. Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Florian Thauvin kadroda yer almazken, N'Golo Kanté, Paul Pogba ve Corentin Tolisso da sakatlıkları sebebiyle çağrılmadı.