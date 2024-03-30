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Canlı Skor Slovakya 3. Liga, Batı 3. Liga, West 23/24 Sezonu OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - TJ Druzstevnik Velke Ludince maçı
3. Liga, West 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

30.03.2024 | 17:00 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince | 3. Liga, Batı | 20. Hafta

OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom ile TJ Druzstevnik Velke Ludince 23/24 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçı, Futbalovy Stadion OFK Banik Stadı'nda oynanıyor. OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince
Maçın Tarihi ve Saati: 30.03.2024 / 17:00
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