30.03.2024 | 17:00 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince | 3. Liga, Batı | 20. Hafta

OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom ile TJ Druzstevnik Velke Ludince 23/24 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçı, Futbalovy Stadion OFK Banik Stadı'nda oynanıyor. OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Druzstevnik Velke Ludince

Maçın Tarihi ve Saati: 30.03.2024 / 17:00

Maçın Hakemi: