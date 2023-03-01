www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor India I-Ligi I-Ligi 22/23 Sezonu Sudeva Delhi FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-Ligi 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

01.03.2023 | 11:30 | Sudeva Delhi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 20. Hafta

Sudeva Delhi FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sudeva Delhi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Ambedkar Stadium'nde oynanıyor. Sudeva Delhi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sudeva Delhi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 01.03.2023 / 11:30
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor