09.10.2022 | Las Vegas Lights - Miami FC 13.03.2022 | Loudoun United Fc - Indy Eleven 13.03.2022 | Memphis 901 FC - Pittsburgh Riverhounds 13.03.2022 | Charleston Battery - FC Tulsa 13.03.2022 | Miami FC - New York Red Bulls II 13.03.2022 | Louisville City FC - Atlanta United 2 13.03.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Orange County SC 13.03.2022 | San Antonio FC - Detroit City FC 13.03.2022 | Rio Grande Valley FC - Oakland Roots SC 13.03.2022 | Phoenix Rising FC - Monterey Bay FC 13.03.2022 | San Diego Loyal SC - Los Angeles Galaxy II 13.03.2022 | Sacramento Republic FC - El Paso Locomotive FC 14.03.2022 | Birmingham Legion FC - Tampa Bay Rowdies 14.03.2022 | New Mexico United - Las Vegas Lights 17.03.2022 | Atlanta United 2 - New York Red Bulls II 19.03.2022 | New York Red Bulls II - Loudoun United Fc 19.03.2022 | Detroit City FC - Charleston Battery 20.03.2022 | Los Angeles Galaxy II - San Antonio FC 20.03.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Hartford Athletic 20.03.2022 | Memphis 901 FC - Oakland Roots SC 20.03.2022 | Tampa Bay Rowdies - Indy Eleven 20.03.2022 | Louisville City FC - Miami FC 20.03.2022 | El Paso Locomotive FC - New Mexico United 20.03.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Monterey Bay FC 20.03.2022 | FC Tulsa - Birmingham Legion FC 20.03.2022 | San Diego Loyal SC - Sacramento Republic FC 20.03.2022 | Las Vegas Lights - Phoenix Rising FC 20.03.2022 | Orange County SC - Rio Grande Valley FC 24.03.2022 | New York Red Bulls II - Louisville City FC 24.03.2022 | Atlanta United 2 - Tampa Bay Rowdies 24.03.2022 | FC Tulsa - San Diego Loyal SC 24.03.2022 | El Paso Locomotive FC - Las Vegas Lights 24.03.2022 | Los Angeles Galaxy II - Rio Grande Valley FC 26.03.2022 | Detroit City FC - Pittsburgh Riverhounds 27.03.2022 | New Mexico United - Orange County SC 27.03.2022 | Miami FC - Loudoun United Fc 27.03.2022 | Louisville City FC - Indy Eleven 27.03.2022 | Birmingham Legion FC - Colorado Springs Switchbacks FC 27.03.2022 | Tampa Bay Rowdies - Hartford Athletic 27.03.2022 | Las Vegas Lights - Memphis 901 FC 27.03.2022 | Oakland Roots SC - Monterey Bay FC 27.03.2022 | Phoenix Rising FC - San Diego Loyal SC 28.03.2022 | Sacramento Republic FC - FC Tulsa 28.03.2022 | Atlanta United 2 - Charleston Battery 28.03.2022 | Rio Grande Valley FC - San Antonio FC 31.03.2022 | New Mexico United - Oakland Roots SC 02.04.2022 | Charleston Battery - Las Vegas Lights 02.04.2022 | Detroit City FC - Memphis 901 FC 03.04.2022 | Indy Eleven - Los Angeles Galaxy II 03.04.2022 | Miami FC - Colorado Springs Switchbacks FC 03.04.2022 | Hartford Athletic - Atlanta United 2 03.04.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Loudoun United Fc 03.04.2022 | Birmingham Legion FC - Louisville City FC 03.04.2022 | San Antonio FC - Phoenix Rising FC 03.04.2022 | FC Tulsa - New York Red Bulls II 03.04.2022 | Oakland Roots SC - Tampa Bay Rowdies 03.04.2022 | Sacramento Republic FC - Monterey Bay FC 04.04.2022 | San Diego Loyal SC - El Paso Locomotive FC 09.04.2022 | FC Tulsa - Pittsburgh Riverhounds 10.04.2022 | Las Vegas Lights - Colorado Springs Switchbacks FC 10.04.2022 | Tampa Bay Rowdies - Miami FC 10.04.2022 | Atlanta United 2 - Detroit City FC 10.04.2022 | Rio Grande Valley FC - Indy Eleven 10.04.2022 | El Paso Locomotive FC - Monterey Bay FC 10.04.2022 | San Diego Loyal SC - Charleston Battery 10.04.2022 | Orange County SC - San Antonio FC 10.04.2022 | Phoenix Rising FC - Los Angeles Galaxy II 10.04.2022 | Loudoun United Fc - Louisville City FC 11.04.2022 | Birmingham Legion FC - Hartford Athletic 14.04.2022 | Memphis 901 FC - FC Tulsa 14.04.2022 | Oakland Roots SC - San Diego Loyal SC 16.04.2022 | New York Red Bulls II - Rio Grande Valley FC 16.04.2022 | Detroit City FC - Birmingham Legion FC 17.04.2022 | Las Vegas Lights - Pittsburgh Riverhounds 17.04.2022 | Indy Eleven - Atlanta United 2 17.04.2022 | Miami FC - Hartford Athletic 17.04.2022 | Tampa Bay Rowdies - FC Tulsa 17.04.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Memphis 901 FC 17.04.2022 | San Antonio FC - El Paso Locomotive FC 17.04.2022 | Orange County SC - Sacramento Republic FC 17.04.2022 | San Diego Loyal SC - Louisville City FC 17.04.2022 | Oakland Roots SC - Loudoun United Fc 17.04.2022 | Phoenix Rising FC - New Mexico United 17.04.2022 | Los Angeles Galaxy II - Monterey Bay FC 23.04.2022 | New York Red Bulls II - Tampa Bay Rowdies 24.04.2022 | Charleston Battery - Louisville City FC 24.04.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Atlanta United 2 24.04.2022 | Hartford Athletic - Detroit City FC 24.04.2022 | Rio Grande Valley FC - Sacramento Republic FC 24.04.2022 | FC Tulsa - Colorado Springs Switchbacks FC 24.04.2022 | New Mexico United - San Antonio FC 24.04.2022 | El Paso Locomotive FC - Oakland Roots SC 24.04.2022 | Las Vegas Lights - Los Angeles Galaxy II 24.04.2022 | Phoenix Rising FC - Miami FC 24.04.2022 | Loudoun United Fc - Birmingham Legion FC 25.04.2022 | Indy Eleven - Orange County SC 28.04.2022 | Birmingham Legion FC - Charleston Battery 28.04.2022 | Memphis 901 FC - Tampa Bay Rowdies 30.04.2022 | Detroit City FC - New York Red Bulls II 01.05.2022 | Loudoun United Fc - El Paso Locomotive FC 01.05.2022 | Indy Eleven - Hartford Athletic 01.05.2022 | Louisville City FC - Pittsburgh Riverhounds 01.05.2022 | Tampa Bay Rowdies - San Diego Loyal SC 01.05.2022 | Memphis 901 FC - Miami FC 01.05.2022 | Rio Grande Valley FC - Orange County SC 01.05.2022 | San Antonio FC - Monterey Bay FC 01.05.2022 | Oakland Roots SC - Colorado Springs Switchbacks FC 01.05.2022 | Sacramento Republic FC - Las Vegas Lights 02.05.2022 | Los Angeles Galaxy II - Phoenix Rising FC 05.05.2022 | Atlanta United 2 - Louisville City FC 05.05.2022 | Birmingham Legion FC - Miami FC 05.05.2022 | El Paso Locomotive FC - FC Tulsa 05.05.2022 | Sacramento Republic FC - New Mexico United 06.05.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Rio Grande Valley FC 07.05.2022 | Charleston Battery - Memphis 901 FC 08.05.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Birmingham Legion FC 08.05.2022 | Hartford Athletic - Loudoun United Fc 08.05.2022 | New Mexico United - San Diego Loyal SC 08.05.2022 | FC Tulsa - Detroit City FC 08.05.2022 | El Paso Locomotive FC - Los Angeles Galaxy II 08.05.2022 | Monterey Bay FC - Las Vegas Lights 08.05.2022 | Orange County SC - Oakland Roots SC 08.05.2022 | Phoenix Rising FC - San Antonio FC 08.05.2022 | New York Red Bulls II - Sacramento Republic FC 14.05.2022 | Orange County SC - FC Tulsa 14.05.2022 | Los Angeles Galaxy II - Louisville City FC 15.05.2022 | Miami FC - San Antonio FC 15.05.2022 | Hartford Athletic - New York Red Bulls II 15.05.2022 | Pittsburgh Riverhounds - El Paso Locomotive FC 15.05.2022 | Charleston Battery - New Mexico United 15.05.2022 | Detroit City FC - Loudoun United Fc 15.05.2022 | Memphis 901 FC - Indy Eleven 15.05.2022 | San Diego Loyal SC - Colorado Springs Switchbacks FC 15.05.2022 | Monterey Bay FC - Rio Grande Valley FC 15.05.2022 | Las Vegas Lights - Oakland Roots SC 16.05.2022 | Phoenix Rising FC - Tampa Bay Rowdies 19.05.2022 | Miami FC - Detroit City FC 19.05.2022 | Memphis 901 FC - Los Angeles Galaxy II 19.05.2022 | Birmingham Legion FC - Las Vegas Lights 19.05.2022 | El Paso Locomotive FC - Sacramento Republic FC 22.05.2022 | Indy Eleven - New York Red Bulls II 22.05.2022 | Charleston Battery - Miami FC 22.05.2022 | Tampa Bay Rowdies - Pittsburgh Riverhounds 22.05.2022 | Detroit City FC - Atlanta United 2 22.05.2022 | Louisville City FC - Monterey Bay FC 22.05.2022 | San Antonio FC - Colorado Springs Switchbacks FC 22.05.2022 | FC Tulsa - Hartford Athletic 22.05.2022 | Rio Grande Valley FC - San Diego Loyal SC 22.05.2022 | New Mexico United - Phoenix Rising FC 22.05.2022 | Oakland Roots SC - Los Angeles Galaxy II 22.05.2022 | Orange County SC - El Paso Locomotive FC 23.05.2022 | Loudoun United Fc - Memphis 901 FC 25.05.2022 | New Mexico United - Phoenix Rising FC 28.05.2022 | New York Red Bulls II - Birmingham Legion FC 28.05.2022 | Atlanta United 2 - Orange County SC 28.05.2022 | Las Vegas Lights - El Paso Locomotive FC 28.05.2022 | Louisville City FC - FC Tulsa 28.05.2022 | Indy Eleven - New Mexico United 29.05.2022 | Loudoun United Fc - Charleston Battery 29.05.2022 | Hartford Athletic - Phoenix Rising FC 29.05.2022 | Rio Grande Valley FC - San Antonio FC 29.05.2022 | Miami FC - Pittsburgh Riverhounds 29.05.2022 | Oakland Roots SC - Sacramento Republic FC 29.05.2022 | Monterey Bay FC - Colorado Springs Switchbacks FC 29.05.2022 | Los Angeles Galaxy II - San Diego Loyal SC 02.06.2022 | Atlanta United 2 - Rio Grande Valley FC 02.06.2022 | FC Tulsa - Tampa Bay Rowdies 02.06.2022 | Oakland Roots SC - Orange County SC 03.06.2022 | New York Red Bulls II - San Diego Loyal SC 04.06.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Las Vegas Lights 05.06.2022 | Charleston Battery - Indy Eleven 05.06.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Detroit City FC 05.06.2022 | Rio Grande Valley FC - Los Angeles Galaxy II 05.06.2022 | FC Tulsa - Miami FC 05.06.2022 | Memphis 901 FC - Atlanta United 2 05.06.2022 | El Paso Locomotive FC - Hartford Athletic 05.06.2022 | Orange County SC - New Mexico United 05.06.2022 | Monterey Bay FC - Oakland Roots SC 05.06.2022 | Phoenix Rising FC - Birmingham Legion FC 05.06.2022 | Sacramento Republic FC - San Antonio FC 06.06.2022 | Tampa Bay Rowdies - Louisville City FC 09.06.2022 | Miami FC - Indy Eleven 09.06.2022 | Loudoun United Fc - New York Red Bulls II 09.06.2022 | Birmingham Legion FC - Memphis 901 FC 12.06.2022 | Monterey Bay FC - San Antonio FC 12.06.2022 | Charleston Battery - Pittsburgh Riverhounds 12.06.2022 | Miami FC - Tampa Bay Rowdies 12.06.2022 | Detroit City FC - Sacramento Republic FC 12.06.2022 | Atlanta United 2 - Loudoun United Fc 12.06.2022 | Oakland Roots SC - Rio Grande Valley FC 12.06.2022 | San Diego Loyal SC - Hartford Athletic 12.06.2022 | Los Angeles Galaxy II - Colorado Springs Switchbacks FC 12.06.2022 | Las Vegas Lights - Orange County SC 12.06.2022 | Phoenix Rising FC - El Paso Locomotive FC 16.06.2022 | New York Red Bulls II - FC Tulsa 16.06.2022 | Hartford Athletic - Memphis 901 FC 16.06.2022 | Oakland Roots SC - New Mexico United 16.06.2022 | Los Angeles Galaxy II - Monterey Bay FC 18.06.2022 | Detroit City FC - El Paso Locomotive FC 19.06.2022 | Tampa Bay Rowdies - Charleston Battery 19.06.2022 | Loudoun United Fc - Phoenix Rising FC 19.06.2022 | Atlanta United 2 - Hartford Athletic 19.06.2022 | Louisville City FC - Orange County SC 19.06.2022 | Rio Grande Valley FC - Pittsburgh Riverhounds 19.06.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Indy Eleven 19.06.2022 | San Antonio FC - Oakland Roots SC 19.06.2022 | Sacramento Republic FC - Los Angeles Galaxy II 20.06.2022 | San Diego Loyal SC - Las Vegas Lights 23.06.2022 | Memphis 901 FC - FC Tulsa 23.06.2022 | New Mexico United - Rio Grande Valley FC 25.06.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - San Antonio FC 25.06.2022 | Las Vegas Lights - Phoenix Rising FC 25.06.2022 | Hartford Athletic - Louisville City FC 26.06.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Tampa Bay Rowdies 26.06.2022 | Miami FC - Los Angeles Galaxy II 26.06.2022 | Orange County SC - Loudoun United Fc 26.06.2022 | FC Tulsa - Charleston Battery 26.06.2022 | Memphis 901 FC - Detroit City FC 26.06.2022 | New Mexico United - Birmingham Legion FC 26.06.2022 | El Paso Locomotive FC - New York Red Bulls II 26.06.2022 | San Diego Loyal SC - Indy Eleven 26.06.2022 | Monterey Bay FC - Sacramento Republic FC 26.06.2022 | Oakland Roots SC - Atlanta United 2 29.06.2022 | Hartford Athletic - Colorado Springs Switchbacks FC 29.06.2022 | San Antonio FC - FC Tulsa 30.06.2022 | Charleston Battery - Atlanta United 2 30.06.2022 | Rio Grande Valley FC - El Paso Locomotive FC 30.06.2022 | San Diego Loyal SC - Orange County SC 02.07.2022 | New York Red Bulls II - Pittsburgh Riverhounds 02.07.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Sacramento Republic FC 02.07.2022 | Los Angeles Galaxy II - Oakland Roots SC 03.07.2022 | Indy Eleven - Miami FC 03.07.2022 | Tampa Bay Rowdies - Memphis 901 FC 03.07.2022 | Atlanta United 2 - El Paso Locomotive FC 03.07.2022 | Louisville City FC - Birmingham Legion FC 03.07.2022 | San Antonio FC - Charleston Battery 03.07.2022 | Monterey Bay FC - New Mexico United 03.07.2022 | Phoenix Rising FC - Orange County SC 03.07.2022 | Las Vegas Lights - Detroit City FC 04.07.2022 | Loudoun United Fc - FC Tulsa 05.07.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - San Diego Loyal SC 07.07.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Indy Eleven 07.07.2022 | Atlanta United 2 - Birmingham Legion FC 07.07.2022 | Detroit City FC - Hartford Athletic 07.07.2022 | New Mexico United - Rio Grande Valley FC 10.07.2022 | Hartford Athletic - Tampa Bay Rowdies 10.07.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Miami FC 10.07.2022 | Indy Eleven - Detroit City FC 10.07.2022 | Louisville City FC - New York Red Bulls II 10.07.2022 | Memphis 901 FC - Phoenix Rising FC 10.07.2022 | FC Tulsa - Atlanta United 2 10.07.2022 | New Mexico United - Rio Grande Valley FC 10.07.2022 | Charleston Battery - Birmingham Legion FC 10.07.2022 | El Paso Locomotive FC - Colorado Springs Switchbacks FC 10.07.2022 | San Diego Loyal SC - Los Angeles Galaxy II 10.07.2022 | Orange County SC - Monterey Bay FC 10.07.2022 | Sacramento Republic FC - Oakland Roots SC 14.07.2022 | Miami FC - Charleston Battery 14.07.2022 | FC Tulsa - New Mexico United 16.07.2022 | New York Red Bulls II - Indy Eleven 16.07.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Los Angeles Galaxy II 17.07.2022 | Loudoun United Fc - Tampa Bay Rowdies 17.07.2022 | Orange County SC - Miami FC 17.07.2022 | Charleston Battery - Hartford Athletic 17.07.2022 | Memphis 901 FC - Louisville City FC 17.07.2022 | New Mexico United - Pittsburgh Riverhounds 17.07.2022 | San Antonio FC - Atlanta United 2 17.07.2022 | Monterey Bay FC - Detroit City FC 17.07.2022 | Oakland Roots SC - El Paso Locomotive FC 17.07.2022 | Sacramento Republic FC - Birmingham Legion FC 18.07.2022 | Rio Grande Valley FC - Las Vegas Lights 19.07.2022 | San Diego Loyal SC - Colorado Springs Switchbacks FC 21.07.2022 | Louisville City FC - Phoenix Rising FC 23.07.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Charleston Battery 24.07.2022 | Hartford Athletic - Pittsburgh Riverhounds 24.07.2022 | Indy Eleven - Memphis 901 FC 24.07.2022 | Birmingham Legion FC - FC Tulsa 24.07.2022 | Tampa Bay Rowdies - Atlanta United 2 24.07.2022 | Detroit City FC - New Mexico United 24.07.2022 | Loudoun United Fc - Miami FC 24.07.2022 | El Paso Locomotive FC - San Antonio FC 24.07.2022 | Monterey Bay FC - New York Red Bulls II 24.07.2022 | San Diego Loyal SC - Rio Grande Valley FC 24.07.2022 | Oakland Roots SC - Las Vegas Lights 24.07.2022 | Phoenix Rising FC - Sacramento Republic FC 24.07.2022 | Los Angeles Galaxy II - Orange County SC 28.07.2022 | Birmingham Legion FC - Loudoun United Fc 28.07.2022 | Rio Grande Valley FC - Hartford Athletic 28.07.2022 | Oakland Roots SC - Phoenix Rising FC 28.07.2022 | Las Vegas Lights - San Antonio FC 31.07.2022 | Indy Eleven - Tampa Bay Rowdies 31.07.2022 | Pittsburgh Riverhounds - FC Tulsa 31.07.2022 | Hartford Athletic - Birmingham Legion FC 31.07.2022 | Charleston Battery - Sacramento Republic FC 31.07.2022 | Atlanta United 2 - Las Vegas Lights 31.07.2022 | Loudoun United Fc - Monterey Bay FC 31.07.2022 | San Antonio FC - Los Angeles Galaxy II 31.07.2022 | El Paso Locomotive FC - Louisville City FC 31.07.2022 | Orange County SC - San Diego Loyal SC 31.07.2022 | Phoenix Rising FC - Colorado Springs Switchbacks FC 01.08.2022 | New York Red Bulls II - New Mexico United 04.08.2022 | New York Red Bulls II - Memphis 901 FC 04.08.2022 | New Mexico United - Sacramento Republic FC 07.08.2022 | Indy Eleven - Pittsburgh Riverhounds 07.08.2022 | Loudoun United Fc - Los Angeles Galaxy II 07.08.2022 | Tampa Bay Rowdies - Detroit City FC 07.08.2022 | Louisville City FC - Charleston Battery 07.08.2022 | Birmingham Legion FC - Atlanta United 2 07.08.2022 | Memphis 901 FC - Hartford Athletic 07.08.2022 | New Mexico United - Miami FC 07.08.2022 | Orange County SC - Colorado Springs Switchbacks FC 07.08.2022 | San Diego Loyal SC - San Antonio FC 07.08.2022 | Monterey Bay FC - El Paso Locomotive FC 07.08.2022 | Phoenix Rising FC - Las Vegas Lights 07.08.2022 | Sacramento Republic FC - Rio Grande Valley FC 10.08.2022 | New York Red Bulls II - Atlanta United 2 11.08.2022 | Miami FC - FC Tulsa 11.08.2022 | San Antonio FC - Loudoun United Fc 11.08.2022 | San Diego Loyal SC - Monterey Bay FC 13.08.2022 | New York Red Bulls II - Charleston Battery 13.08.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - El Paso Locomotive FC 13.08.2022 | Orange County SC - Phoenix Rising FC 14.08.2022 | Hartford Athletic - Indy Eleven 14.08.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Memphis 901 FC 14.08.2022 | Louisville City FC - Tampa Bay Rowdies 14.08.2022 | Atlanta United 2 - Miami FC 14.08.2022 | Detroit City FC - Oakland Roots SC 14.08.2022 | Birmingham Legion FC - San Diego Loyal SC 14.08.2022 | San Antonio FC - Las Vegas Lights 14.08.2022 | Monterey Bay FC - Sacramento Republic FC 15.08.2022 | Los Angeles Galaxy II - New Mexico United 18.08.2022 | Birmingham Legion FC - Detroit City FC 18.08.2022 | New Mexico United - Memphis 901 FC 18.08.2022 | Orange County SC - Las Vegas Lights 18.08.2022 | Sacramento Republic FC - Colorado Springs Switchbacks FC 21.08.2022 | Pittsburgh Riverhounds - New York Red Bulls II 21.08.2022 | Hartford Athletic - Miami FC 21.08.2022 | Detroit City FC - Louisville City FC 21.08.2022 | Loudoun United Fc - Atlanta United 2 21.08.2022 | FC Tulsa - Indy Eleven 21.08.2022 | Memphis 901 FC - Birmingham Legion FC 21.08.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Tampa Bay Rowdies 21.08.2022 | San Antonio FC - Rio Grande Valley FC 21.08.2022 | New Mexico United - Monterey Bay FC 21.08.2022 | El Paso Locomotive FC - San Diego Loyal SC 21.08.2022 | Los Angeles Galaxy II - Charleston Battery 21.08.2022 | Las Vegas Lights - Sacramento Republic FC 25.08.2022 | FC Tulsa - Hartford Athletic 25.08.2022 | San Diego Loyal SC - Oakland Roots SC 28.08.2022 | Miami FC - Louisville City FC 28.08.2022 | Indy Eleven - San Antonio FC 28.08.2022 | Atlanta United 2 - Pittsburgh Riverhounds 28.08.2022 | Tampa Bay Rowdies - Orange County SC 28.08.2022 | Charleston Battery - Detroit City FC 28.08.2022 | FC Tulsa - Loudoun United Fc 28.08.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - New Mexico United 28.08.2022 | El Paso Locomotive FC - Phoenix Rising FC 28.08.2022 | Monterey Bay FC - Los Angeles Galaxy II 28.08.2022 | Las Vegas Lights - Rio Grande Valley FC 28.08.2022 | Sacramento Republic FC - Oakland Roots SC 29.08.2022 | Birmingham Legion FC - New York Red Bulls II 01.09.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Charleston Battery 01.09.2022 | Indy Eleven - Louisville City FC 01.09.2022 | New York Red Bulls II - Hartford Athletic 01.09.2022 | Memphis 901 FC - Loudoun United Fc 01.09.2022 | Phoenix Rising FC - Rio Grande Valley FC 03.09.2022 | New Mexico United - El Paso Locomotive FC 04.09.2022 | Charleston Battery - New York Red Bulls II 04.09.2022 | Miami FC - Birmingham Legion FC 04.09.2022 | Detroit City FC - Indy Eleven 04.09.2022 | Louisville City FC - Sacramento Republic FC 04.09.2022 | Atlanta United 2 - FC Tulsa 04.09.2022 | Tampa Bay Rowdies - Las Vegas Lights 04.09.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Phoenix Rising FC 04.09.2022 | Oakland Roots SC - San Antonio FC 04.09.2022 | Orange County SC - Memphis 901 FC 04.09.2022 | Monterey Bay FC - San Diego Loyal SC 05.09.2022 | Loudoun United Fc - Pittsburgh Riverhounds 06.09.2022 | Los Angeles Galaxy II - Hartford Athletic 08.09.2022 | Atlanta United 2 - Memphis 901 FC 08.09.2022 | FC Tulsa - Louisville City FC 08.09.2022 | El Paso Locomotive FC - Rio Grande Valley FC 08.09.2022 | Monterey Bay FC - Orange County SC 10.09.2022 | New York Red Bulls II - Miami FC 11.09.2022 | Charleston Battery - Tampa Bay Rowdies 11.09.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Louisville City FC 11.09.2022 | Hartford Athletic - FC Tulsa 11.09.2022 | Indy Eleven - Birmingham Legion FC 11.09.2022 | Rio Grande Valley FC - New Mexico United 11.09.2022 | San Antonio FC - San Diego Loyal SC 11.09.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Detroit City FC 11.09.2022 | Orange County SC - Los Angeles Galaxy II 11.09.2022 | Sacramento Republic FC - Loudoun United Fc 11.09.2022 | Las Vegas Lights - Monterey Bay FC 11.09.2022 | Phoenix Rising FC - Oakland Roots SC 15.09.2022 | Birmingham Legion FC - Pittsburgh Riverhounds 17.09.2022 | Memphis 901 FC - Charleston Battery 18.09.2022 | Hartford Athletic - Las Vegas Lights 18.09.2022 | Miami FC - Atlanta United 2 18.09.2022 | Detroit City FC - Tampa Bay Rowdies 18.09.2022 | Louisville City FC - Loudoun United Fc 18.09.2022 | Rio Grande Valley FC - Colorado Springs Switchbacks FC 18.09.2022 | San Antonio FC - New Mexico United 18.09.2022 | Monterey Bay FC - Indy Eleven 18.09.2022 | San Diego Loyal SC - Phoenix Rising FC 18.09.2022 | Oakland Roots SC - New York Red Bulls II 19.09.2022 | Sacramento Republic FC - Orange County SC 19.09.2022 | Los Angeles Galaxy II - El Paso Locomotive FC 21.09.2022 | San Antonio FC - Colorado Springs Switchbacks FC 22.09.2022 | New York Red Bulls II - Detroit City FC 22.09.2022 | Loudoun United Fc - Hartford Athletic 22.09.2022 | Monterey Bay FC - Phoenix Rising FC 24.09.2022 | Charleston Battery - Rio Grande Valley FC 24.09.2022 | Tampa Bay Rowdies - Birmingham Legion FC 24.09.2022 | Louisville City FC - Memphis 901 FC 25.09.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Orange County SC 25.09.2022 | Miami FC - Monterey Bay FC 25.09.2022 | Detroit City FC - FC Tulsa 25.09.2022 | Colorado Springs Switchbacks FC - Oakland Roots SC 25.09.2022 | San Antonio FC - Sacramento Republic FC 25.09.2022 | Las Vegas Lights - San Diego Loyal SC 26.09.2022 | Indy Eleven - Loudoun United Fc 28.09.2022 | Las Vegas Lights - Monterey Bay FC 29.09.2022 | Atlanta United 2 - Indy Eleven 29.09.2022 | Sacramento Republic FC - Phoenix Rising FC 01.10.2022 | Las Vegas Lights - New Mexico United 02.10.2022 | Loudoun United Fc - Detroit City FC 02.10.2022 | Hartford Athletic - Charleston Battery 02.10.2022 | Indy Eleven - FC Tulsa 02.10.2022 | Pittsburgh Riverhounds - San Antonio FC 02.10.2022 | Miami FC - Memphis 901 FC 02.10.2022 | Rio Grande Valley FC - Louisville City FC 02.10.2022 | Monterey Bay FC - Tampa Bay Rowdies 02.10.2022 | Oakland Roots SC - Birmingham Legion FC 02.10.2022 | Orange County SC - San Diego Loyal SC 02.10.2022 | Phoenix Rising FC - New York Red Bulls II 03.10.2022 | Los Angeles Galaxy II - Sacramento Republic FC 06.10.2022 | Louisville City FC - Detroit City FC 06.10.2022 | Memphis 901 FC - Rio Grande Valley FC 06.10.2022 | El Paso Locomotive FC - Colorado Springs Switchbacks FC 09.10.2022 | Indy Eleven - Charleston Battery 09.10.2022 | Hartford Athletic - Oakland Roots SC 09.10.2022 | Tampa Bay Rowdies - Loudoun United Fc 09.10.2022 | Rio Grande Valley FC - Phoenix Rising FC 09.10.2022 | FC Tulsa - Monterey Bay FC 09.10.2022 | El Paso Locomotive FC - Orange County SC 09.10.2022 | Los Angeles Galaxy II - Atlanta United 2 09.10.2022 | Memphis 901 FC - New York Red Bulls II 10.10.2022 | Sacramento Republic FC - Pittsburgh Riverhounds 10.10.2022 | Birmingham Legion FC - San Antonio FC 10.10.2022 | San Diego Loyal SC - New Mexico United 13.10.2022 | Tampa Bay Rowdies - El Paso Locomotive FC 13.10.2022 | Birmingham Legion FC - Indy Eleven 15.10.2022 | Detroit City FC - Miami FC 16.10.2022 | Charleston Battery - Loudoun United Fc 16.10.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Oakland Roots SC 16.10.2022 | Tampa Bay Rowdies - New York Red Bulls II 16.10.2022 | Louisville City FC - Hartford Athletic 16.10.2022 | San Antonio FC - Orange County SC 16.10.2022 | FC Tulsa - Memphis 901 FC 16.10.2022 | Rio Grande Valley FC - Monterey Bay FC 16.10.2022 | New Mexico United - Colorado Springs Switchbacks FC 16.10.2022 | Sacramento Republic FC - San Diego Loyal SC 16.10.2022 | Los Angeles Galaxy II - Las Vegas Lights 16.10.2022 | Phoenix Rising FC - Atlanta United 2