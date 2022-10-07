07.10.2022 | 04:00 | Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin | Primera A, Kapanış | 18. Hafta

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16.10.2022 | Atletico Nacional Medellin - Independiente Medellin 08.07.2022 | Union Magdalena - CD Once Caldas 08.07.2022 | CS Deportes Pereira - CD Alianza Petrolera 08.07.2022 | Boyaca Patriotas FC - CD Junior FC 09.07.2022 | Envigado FC - America de Cali 10.07.2022 | Millonarios FC - AD Pasto 10.07.2022 | CD La Equidad - Independiente Santa Fe 10.07.2022 | CA Bucaramanga - Rionegro Aguilas 10.07.2022 | AD Cali - Jaguares de Cordoba 11.07.2022 | Atletico Nacional Medellin - CD Cortulua 11.07.2022 | CD Tolima - Independiente Medellin 13.07.2022 | CD Alianza Petrolera - Union Magdalena 13.07.2022 | Millonarios FC - CA Bucaramanga 13.07.2022 | America de Cali - CS Deportes Pereira 13.07.2022 | CD Cortulua - Jaguares de Cordoba 14.07.2022 | AD Pasto - Envigado FC 14.07.2022 | CD Once Caldas - CD La Equidad 14.07.2022 | CD Junior FC - Atletico Nacional Medellin 15.07.2022 | Rionegro Aguilas - Independiente Santa Fe 15.07.2022 | Independiente Medellin - Boyaca Patriotas FC 15.07.2022 | CD Tolima - AD Cali 17.07.2022 | Jaguares de Cordoba - AD Pasto 17.07.2022 | Atletico Nacional Medellin - Millonarios FC 17.07.2022 | CD La Equidad - CD Junior FC 17.07.2022 | CA Bucaramanga - America de Cali 17.07.2022 | Envigado FC - CD Alianza Petrolera 18.07.2022 | Independiente Santa Fe - CD Cortulua 19.07.2022 | Union Magdalena - CD Tolima 19.07.2022 | CD Once Caldas - Rionegro Aguilas 20.07.2022 | CS Deportes Pereira - Boyaca Patriotas FC 22.07.2022 | AD Cali - Independiente Medellin 23.07.2022 | CD Alianza Petrolera - CA Bucaramanga 23.07.2022 | Millonarios FC - Envigado FC 23.07.2022 | Rionegro Aguilas - CD La Equidad 24.07.2022 | AD Pasto - Union Magdalena 24.07.2022 | CD Junior FC - Independiente Santa Fe 24.07.2022 | CD Tolima - Atletico Nacional Medellin 24.07.2022 | America de Cali - CD Cortulua 25.07.2022 | Independiente Medellin - CD Once Caldas 26.07.2022 | CS Deportes Pereira - AD Cali 27.07.2022 | Boyaca Patriotas FC - Jaguares de Cordoba 30.07.2022 | CD Cortulua - Independiente Medellin 31.07.2022 | Jaguares de Cordoba - CD Alianza Petrolera 31.07.2022 | CD Once Caldas - CS Deportes Pereira 01.08.2022 | Rionegro Aguilas - CD Junior FC 01.08.2022 | Union Magdalena - Millonarios FC 01.08.2022 | CD La Equidad - Boyaca Patriotas FC 02.08.2022 | CA Bucaramanga - CD Tolima 02.08.2022 | Atletico Nacional Medellin - AD Pasto 03.08.2022 | AD Cali - Envigado FC 03.08.2022 | Independiente Santa Fe - America de Cali 06.08.2022 | Independiente Medellin - CD La Equidad 06.08.2022 | Boyaca Patriotas FC - CD Cortulua 06.08.2022 | Envigado FC - Union Magdalena 07.08.2022 | CD Tolima - Jaguares de Cordoba 07.08.2022 | CD Alianza Petrolera - Atletico Nacional Medellin 07.08.2022 | Millonarios FC - AD Cali 07.08.2022 | AD Pasto - CA Bucaramanga 08.08.2022 | CD Junior FC - CD Once Caldas 08.08.2022 | CS Deportes Pereira - Independiente Santa Fe 10.08.2022 | America de Cali - Rionegro Aguilas 13.08.2022 | CA Bucaramanga - Union Magdalena 13.08.2022 | CD Cortulua - CD Alianza Petrolera 14.08.2022 | Independiente Santa Fe - CD Tolima 14.08.2022 | CD Junior FC - Independiente Medellin 15.08.2022 | Jaguares de Cordoba - CS Deportes Pereira 15.08.2022 | Rionegro Aguilas - Millonarios FC 15.08.2022 | AD Cali - AD Pasto 15.08.2022 | CD Once Caldas - Boyaca Patriotas FC 16.08.2022 | CD La Equidad - America de Cali 20.08.2022 | Envigado FC - CA Bucaramanga 20.08.2022 | CD Alianza Petrolera - AD Cali 20.08.2022 | CS Deportes Pereira - CD Cortulua 21.08.2022 | Boyaca Patriotas FC - Rionegro Aguilas 21.08.2022 | Millonarios FC - Jaguares de Cordoba 21.08.2022 | Independiente Medellin - Independiente Santa Fe 21.08.2022 | America de Cali - CD Junior FC 22.08.2022 | Union Magdalena - Atletico Nacional Medellin 22.08.2022 | CD Tolima - CD La Equidad 23.08.2022 | AD Pasto - CD Once Caldas 26.08.2022 | AD Cali - Jaguares de Cordoba 27.08.2022 | CD Once Caldas - America de Cali 27.08.2022 | Independiente Santa Fe - Boyaca Patriotas FC 28.08.2022 | CD Alianza Petrolera - AD Pasto 28.08.2022 | Atletico Nacional Medellin - CA Bucaramanga 28.08.2022 | CD La Equidad - CS Deportes Pereira 29.08.2022 | CD Cortulua - Millonarios FC 29.08.2022 | CD Junior FC - CD Tolima 29.08.2022 | Rionegro Aguilas - Independiente Medellin 30.08.2022 | Jaguares de Cordoba - Envigado FC 30.08.2022 | AD Cali - Union Magdalena 01.09.2022 | CA Bucaramanga - America de Cali 02.09.2022 | Atletico Nacional Medellin - Envigado FC 03.09.2022 | Boyaca Patriotas FC - CD La Equidad 04.09.2022 | CA Bucaramanga - CD Alianza Petrolera 04.09.2022 | AD Pasto - Jaguares de Cordoba 04.09.2022 | CD Tolima - CD Cortulua 04.09.2022 | Millonarios FC - Independiente Santa Fe 04.09.2022 | CS Deportes Pereira - CD Once Caldas 05.09.2022 | Union Magdalena - CD Junior FC 05.09.2022 | Independiente Medellin - Atletico Nacional Medellin 05.09.2022 | America de Cali - AD Cali 06.09.2022 | AD Pasto - Jaguares de Cordoba 06.09.2022 | Boyaca Patriotas FC - CD La Equidad 07.09.2022 | Envigado FC - Rionegro Aguilas 10.09.2022 | Boyaca Patriotas FC - CD Tolima 10.09.2022 | CD Cortulua - Union Magdalena 11.09.2022 | CD Junior FC - CS Deportes Pereira 11.09.2022 | Independiente Medellin - America de Cali 11.09.2022 | Independiente Santa Fe - AD Pasto 11.09.2022 | CD Once Caldas - Millonarios FC 12.09.2022 | Jaguares de Cordoba - Atletico Nacional Medellin 12.09.2022 | CD La Equidad - Envigado FC 12.09.2022 | AD Cali - CA Bucaramanga 13.09.2022 | Rionegro Aguilas - CD Alianza Petrolera 15.09.2022 | AD Cali - AD Pasto 16.09.2022 | America de Cali - CS Deportes Pereira 17.09.2022 | CD Alianza Petrolera - CD La Equidad 17.09.2022 | CA Bucaramanga - Independiente Santa Fe 17.09.2022 | Envigado FC - CD Cortulua 18.09.2022 | CD Tolima - CD Once Caldas 18.09.2022 | Union Magdalena - Jaguares de Cordoba 18.09.2022 | AD Pasto - CD Junior FC 19.09.2022 | Atletico Nacional Medellin - AD Cali 19.09.2022 | America de Cali - Boyaca Patriotas FC 20.09.2022 | CS Deportes Pereira - Rionegro Aguilas 21.09.2022 | Jaguares de Cordoba - CA Bucaramanga 21.09.2022 | CD Once Caldas - Envigado FC 21.09.2022 | CD Cortulua - AD Cali 22.09.2022 | CD La Equidad - AD Pasto 22.09.2022 | America de Cali - CD Tolima 22.09.2022 | CD Junior FC - Millonarios FC 22.09.2022 | Boyaca Patriotas FC - CD Alianza Petrolera 23.09.2022 | Rionegro Aguilas - Union Magdalena 23.09.2022 | Independiente Medellin - CS Deportes Pereira 24.09.2022 | CA Bucaramanga - CD Once Caldas 25.09.2022 | Millonarios FC - America de Cali 25.09.2022 | Envigado FC - Independiente Medellin 26.09.2022 | Union Magdalena - Independiente Santa Fe 26.09.2022 | CD Alianza Petrolera - CD Junior FC 26.09.2022 | CD Tolima - CS Deportes Pereira 27.09.2022 | AD Cali - CD La Equidad 27.09.2022 | Jaguares de Cordoba - Rionegro Aguilas 27.09.2022 | Atletico Nacional Medellin - Boyaca Patriotas FC 28.09.2022 | AD Pasto - CD Cortulua 30.09.2022 | Independiente Santa Fe - Atletico Nacional Medellin 01.10.2022 | Independiente Medellin - CD Alianza Petrolera 01.10.2022 | CD Cortulua - CA Bucaramanga 02.10.2022 | CD Once Caldas - Jaguares de Cordoba 02.10.2022 | CD La Equidad - Millonarios FC 02.10.2022 | Rionegro Aguilas - CD Tolima 02.10.2022 | CS Deportes Pereira - AD Pasto 03.10.2022 | CD Junior FC - AD Cali 03.10.2022 | America de Cali - Atletico Nacional Medellin 03.10.2022 | Independiente Santa Fe - Envigado FC 04.10.2022 | Boyaca Patriotas FC - Union Magdalena 07.10.2022 | Independiente Santa Fe - Millonarios FC 07.10.2022 | CA Bucaramanga - Rionegro Aguilas 09.10.2022 | AD Cali - America de Cali 09.10.2022 | CA Bucaramanga - CD Junior FC 09.10.2022 | Millonarios FC - CS Deportes Pereira 09.10.2022 | AD Pasto - CD Tolima 09.10.2022 | Union Magdalena - Independiente Medellin 09.10.2022 | CD Alianza Petrolera - Independiente Santa Fe 09.10.2022 | CD Cortulua - CD Once Caldas 09.10.2022 | Jaguares de Cordoba - CD La Equidad 09.10.2022 | Atletico Nacional Medellin - Rionegro Aguilas 09.10.2022 | Envigado FC - Boyaca Patriotas FC 12.10.2022 | Independiente Medellin - CA Bucaramanga 12.10.2022 | CD Once Caldas - Atletico Nacional Medellin 12.10.2022 | Rionegro Aguilas - AD Cali 12.10.2022 | Boyaca Patriotas FC - AD Pasto 12.10.2022 | CS Deportes Pereira - Envigado FC 12.10.2022 | CD La Equidad - CD Cortulua 12.10.2022 | CD Tolima - CD Alianza Petrolera 12.10.2022 | America de Cali - Jaguares de Cordoba 12.10.2022 | CD Junior FC - Union Magdalena 16.10.2022 | CD Alianza Petrolera - America de Cali 16.10.2022 | Envigado FC - CD Junior FC 16.10.2022 | Union Magdalena - CS Deportes Pereira 16.10.2022 | CD Cortulua - CD Tolima 16.10.2022 | Jaguares de Cordoba - Independiente Santa Fe 16.10.2022 | AD Cali - CD Once Caldas 16.10.2022 | CA Bucaramanga - CD La Equidad 16.10.2022 | AD Pasto - Rionegro Aguilas 16.10.2022 | Millonarios FC - Boyaca Patriotas FC 23.10.2022 | Boyaca Patriotas FC - CA Bucaramanga 23.10.2022 | CS Deportes Pereira - Atletico Nacional Medellin 23.10.2022 | Independiente Santa Fe - AD Cali 23.10.2022 | America de Cali - AD Pasto 23.10.2022 | Rionegro Aguilas - Envigado FC 23.10.2022 | CD Tolima - Millonarios FC 23.10.2022 | CD Junior FC - CD Cortulua 23.10.2022 | CD Once Caldas - CD Alianza Petrolera 23.10.2022 | Independiente Medellin - Jaguares de Cordoba 23.10.2022 | CD La Equidad - Union Magdalena 27.10.2022 | Millonarios FC - Independiente Medellin 30.10.2022 | Union Magdalena - America de Cali 30.10.2022 | Jaguares de Cordoba - CD Junior FC 30.10.2022 | CA Bucaramanga - CS Deportes Pereira 30.10.2022 | Envigado FC - CD Tolima 30.10.2022 | AD Pasto - Independiente Medellin 30.10.2022 | CD Alianza Petrolera - Millonarios FC 30.10.2022 | Independiente Santa Fe - CD Once Caldas 30.10.2022 | Atletico Nacional Medellin - CD La Equidad 30.10.2022 | CD Cortulua - Rionegro Aguilas 30.10.2022 | AD Cali - Boyaca Patriotas FC