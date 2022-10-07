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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2022 Sezonu Atletico Nacional Medellin - Independiente Medellin maçı
Primera A, Kapanış 2022
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07.10.2022 | 04:00 | Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin | Primera A, Kapanış | 18. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile Independiente Medellin 2022 Primera A, Kapanış 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Jorge Andres Tabares Cano tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin maçı, Estadio Atanasio Girardot'nde oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 07.10.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: Jorge Andres Tabares Cano

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