02.10.2022 | 22:00 | Villa Mitre de Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 32. Hafta

Villa Mitre de Bahia Blanca ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Villa Mitre de Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, El Fortin'nde oynanıyor. Villa Mitre de Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Villa Mitre de Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 02.10.2022 / 22:00
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