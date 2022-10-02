02.10.2022 | 22:00 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Union de Sunchales | Torneo Federal A | 32. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile Union de Sunchales 2022 Torneo Federal A 32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Union de Sunchales maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Union de Sunchales maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Union de Sunchales
Maçın Tarihi ve Saati: 02.10.2022 / 22:00
Maçın Hakemi: