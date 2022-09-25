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Torneo Federal A 2022
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25.09.2022 | 21:00 | CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 31. Hafta

CD de Pronunciamiento ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Delio Cardozo'nde oynanıyor. CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 25.09.2022 / 21:00
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