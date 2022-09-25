25.09.2022 | 21:00 | CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 31. Hafta

CD de Pronunciamiento ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Delio Cardozo'nde oynanıyor. CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD de Pronunciamiento-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 25.09.2022 / 21:00
Maçın Hakemi: