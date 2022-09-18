18.09.2022 | 22:00 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-San Martin Formosa | Torneo Federal A | 30. Hafta

Maçları Filtrele

18.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - San Martin Formosa 26.03.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 26.03.2022 | Atletico Camioneros - CA Juventud Unida Universitario San Luis 27.03.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Union de Sunchales 27.03.2022 | CA Douglas Haig - CD de Pronunciamiento 27.03.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Crucero del Norte 27.03.2022 | Club Bolivar (Arg) - CA Sansinena SD 27.03.2022 | Independiente de Chivilcoy - CD Argentino Monte Maiz 27.03.2022 | Boca Unidos - Juventud Antoniana 27.03.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - San Martin Formosa 27.03.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Huracan Las Heras 27.03.2022 | Racing De Cordoba - Club Atletico Parana 27.03.2022 | SP Desamparados San Juan - CA Ferro Carril Oeste General Pico 27.03.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Sportivo Las Parejas 27.03.2022 | CS Estudiantes San Luis - CA Liniers Bahia Blanca 28.03.2022 | Cipolletti - Sportivo Penarol San Juan 31.03.2022 | Sportivo Belgrano - Gimnasia Y Tiro De Salta 02.04.2022 | Sportivo Penarol San Juan - SP Desamparados San Juan 03.04.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA Sarmiento de Resistencia 03.04.2022 | CD de Pronunciamiento - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 03.04.2022 | CA Sansinena SD - Villa Mitre de Bahia Blanca 03.04.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Atletico Camioneros 03.04.2022 | Club Circulo Deportivo - Independiente de Chivilcoy 03.04.2022 | San Martin Formosa - Central Norte Salta 03.04.2022 | Juventud Antoniana - CD Juventud Unida Gualeguaychu 03.04.2022 | Huracan Las Heras - Cipolletti 03.04.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Sol de Mayo 03.04.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Estudiantes San Luis 03.04.2022 | Crucero del Norte - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 03.04.2022 | Union de Sunchales - CA Douglas Haig 04.04.2022 | Sportivo Las Parejas - Racing De Cordoba 04.04.2022 | Club Atletico Parana - Sportivo Belgrano 04.04.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 09.04.2022 | CS Estudiantes San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 09.04.2022 | Atletico Camioneros - Sportivo Penarol San Juan 10.04.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Club Atletico Parana 10.04.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Bolivar (Arg) 10.04.2022 | Racing De Cordoba - Crucero del Norte 10.04.2022 | CA Douglas Haig - Gimnasia Y Tiro De Salta 10.04.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Boca Unidos 10.04.2022 | Sol de Mayo - Club Circulo Deportivo 10.04.2022 | Olimpo Bahia Blanca - CA Juventud Unida Universitario San Luis 10.04.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Juventud Antoniana 10.04.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Union de Sunchales 10.04.2022 | Independiente de Chivilcoy - CA Liniers Bahia Blanca 10.04.2022 | Cipolletti - CA Sansinena SD 10.04.2022 | SP Desamparados San Juan - Huracan Las Heras 10.04.2022 | Sportivo Belgrano - Sportivo Las Parejas 10.04.2022 | Central Norte Salta - CD de Pronunciamiento 16.04.2022 | Club Bolivar (Arg) - Cipolletti 17.04.2022 | Crucero del Norte - Sportivo Belgrano 17.04.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Sol de Mayo 17.04.2022 | CD de Pronunciamiento - San Martin Formosa 17.04.2022 | CA Sansinena SD - SP Desamparados San Juan 17.04.2022 | Boca Unidos - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 17.04.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Independiente de Chivilcoy 17.04.2022 | Huracan Las Heras - Atletico Camioneros 17.04.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 17.04.2022 | Union de Sunchales - Central Norte Salta 17.04.2022 | Sportivo Penarol San Juan - CS Estudiantes San Luis 17.04.2022 | Club Circulo Deportivo - CD Argentino Monte Maiz 17.04.2022 | Juventud Antoniana - Racing De Cordoba 17.04.2022 | Sportivo Las Parejas - CA Sarmiento de Resistencia 17.04.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Olimpo Bahia Blanca 18.04.2022 | Club Atletico Parana - CA Douglas Haig 24.04.2022 | Cipolletti - Villa Mitre de Bahia Blanca 24.04.2022 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas 24.04.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - CD Juventud Unida Gualeguaychu 24.04.2022 | Atletico Camioneros - CA Sansinena SD 24.04.2022 | Sol de Mayo - CA Juventud Unida Universitario San Luis 24.04.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Sportivo Penarol San Juan 24.04.2022 | SP Desamparados San Juan - Club Bolivar (Arg) 24.04.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Club Atletico Parana 24.04.2022 | Independiente de Chivilcoy - CA Ferro Carril Oeste General Pico 24.04.2022 | San Martin Formosa - Union de Sunchales 24.04.2022 | CD Argentino Monte Maiz - CA Liniers Bahia Blanca 24.04.2022 | Sportivo Belgrano - Juventud Antoniana 24.04.2022 | CS Estudiantes San Luis - Huracan Las Heras 24.04.2022 | Central Norte Salta - Gimnasia Y Tiro De Salta 25.04.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Crucero del Norte 25.04.2022 | Racing De Cordoba - Boca Unidos 30.04.2022 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de Resistencia 30.04.2022 | Huracan Las Heras - Olimpo Bahia Blanca 30.04.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Racing De Cordoba 30.04.2022 | Crucero del Norte - CA Douglas Haig 30.04.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Sol de Mayo 30.04.2022 | Sportivo Las Parejas - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 30.04.2022 | CA Sansinena SD - CS Estudiantes San Luis 30.04.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 30.04.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - San Martin Formosa 30.04.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Independiente de Chivilcoy 30.04.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CD Argentino Monte Maiz 30.04.2022 | Club Bolivar (Arg) - Atletico Camioneros 30.04.2022 | Union de Sunchales - CD de Pronunciamiento 01.05.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - SP Desamparados San Juan 01.05.2022 | Club Atletico Parana - Central Norte Salta 01.05.2022 | Boca Unidos - Sportivo Belgrano 07.05.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Crucero del Norte 07.05.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Boca Unidos 07.05.2022 | Racing De Cordoba - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 07.05.2022 | Sportivo Belgrano - CD Juventud Unida Gualeguaychu 07.05.2022 | SP Desamparados San Juan - Cipolletti 07.05.2022 | CS Estudiantes San Luis - Club Bolivar (Arg) 07.05.2022 | Central Norte Salta - Sportivo Las Parejas 07.05.2022 | CA Douglas Haig - Juventud Antoniana 07.05.2022 | Sol de Mayo - Sportivo Penarol San Juan 07.05.2022 | Olimpo Bahia Blanca - CA Sansinena SD 07.05.2022 | CD de Pronunciamiento - Gimnasia Y Tiro De Salta 07.05.2022 | Independiente de Chivilcoy - Huracan Las Heras 07.05.2022 | Atletico Camioneros - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.05.2022 | Club Circulo Deportivo - CA Juventud Unida Universitario San Luis 07.05.2022 | San Martin Formosa - Club Atletico Parana 08.05.2022 | CD Argentino Monte Maiz - CA Ferro Carril Oeste General Pico 11.05.2022 | Crucero del Norte - Central Norte Salta 11.05.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - CA Sarmiento de Resistencia 11.05.2022 | Club Atletico Parana - CD de Pronunciamiento 11.05.2022 | CA Sansinena SD - Independiente de Chivilcoy 11.05.2022 | Club Bolivar (Arg) - Olimpo Bahia Blanca 11.05.2022 | Sportivo Penarol San Juan - CD Argentino Monte Maiz 11.05.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Liniers Bahia Blanca 12.05.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CS Estudiantes San Luis 12.05.2022 | Sportivo Las Parejas - San Martin Formosa 12.05.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Club Circulo Deportivo 12.05.2022 | Boca Unidos - CA Douglas Haig 12.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Sportivo Belgrano 12.05.2022 | Cipolletti - Atletico Camioneros 12.05.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Union de Sunchales 12.05.2022 | Juventud Antoniana - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 15.05.2022 | Huracan Las Heras - Sol de Mayo 15.05.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - CA Ferro Carril Oeste General Pico 15.05.2022 | CA Douglas Haig - CD Juventud Unida Gualeguaychu 15.05.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Villa Mitre de Bahia Blanca 15.05.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 15.05.2022 | Union de Sunchales - Club Atletico Parana 15.05.2022 | CD de Pronunciamiento - Sportivo Las Parejas 15.05.2022 | Independiente de Chivilcoy - Club Bolivar (Arg) 15.05.2022 | Atletico Camioneros - SP Desamparados San Juan 15.05.2022 | Club Circulo Deportivo - Sportivo Penarol San Juan 15.05.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Boca Unidos 15.05.2022 | San Martin Formosa - Crucero del Norte 15.05.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Huracan Las Heras 15.05.2022 | Sportivo Belgrano - Racing De Cordoba 15.05.2022 | Central Norte Salta - Juventud Antoniana 16.05.2022 | CS Estudiantes San Luis - Cipolletti 17.05.2022 | Sol de Mayo - CA Sansinena SD 21.05.2022 | SP Desamparados San Juan - CS Estudiantes San Luis 21.05.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Juventud Unida Universitario San Luis 21.05.2022 | Crucero del Norte - CD de Pronunciamiento 22.05.2022 | Boca Unidos - Central Norte Salta 22.05.2022 | Sportivo Penarol San Juan - CA Liniers Bahia Blanca 22.05.2022 | Cipolletti - Olimpo Bahia Blanca 22.05.2022 | Sportivo Las Parejas - Union de Sunchales 22.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - CA Douglas Haig 22.05.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 22.05.2022 | Club Bolivar (Arg) - Sol de Mayo 22.05.2022 | Club Atletico Parana - Gimnasia Y Tiro De Salta 22.05.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Independiente de Chivilcoy 22.05.2022 | CA Sansinena SD - CD Argentino Monte Maiz 22.05.2022 | Huracan Las Heras - Club Circulo Deportivo 23.05.2022 | Juventud Antoniana - San Martin Formosa 24.05.2022 | Racing De Cordoba - CA Sarmiento de Resistencia 28.05.2022 | CS Estudiantes San Luis - Atletico Camioneros 29.05.2022 | CA Douglas Haig - Racing De Cordoba 29.05.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Huracan Las Heras 29.05.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 29.05.2022 | Sol de Mayo - Villa Mitre de Bahia Blanca 29.05.2022 | Olimpo Bahia Blanca - SP Desamparados San Juan 29.05.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Sportivo Belgrano 29.05.2022 | CD de Pronunciamiento - Juventud Antoniana 29.05.2022 | Independiente de Chivilcoy - Cipolletti 29.05.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Sportivo Penarol San Juan 29.05.2022 | Club Circulo Deportivo - CA Sansinena SD 29.05.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Sportivo Las Parejas 29.05.2022 | San Martin Formosa - Boca Unidos 29.05.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Club Bolivar (Arg) 29.05.2022 | Union de Sunchales - Crucero del Norte 30.05.2022 | Central Norte Salta - CD Juventud Unida Gualeguaychu 04.06.2022 | CA Sansinena SD - CA Liniers Bahia Blanca 04.06.2022 | Club Bolivar (Arg) - Club Circulo Deportivo 04.06.2022 | Crucero del Norte - Gimnasia Y Tiro De Salta 05.06.2022 | SP Desamparados San Juan - Independiente de Chivilcoy 05.06.2022 | Juventud Antoniana - Union de Sunchales 05.06.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - San Martin Formosa 05.06.2022 | Huracan Las Heras - CA Juventud Unida Universitario San Luis 05.06.2022 | Atletico Camioneros - Olimpo Bahia Blanca 05.06.2022 | Sportivo Las Parejas - Club Atletico Parana 05.06.2022 | Boca Unidos - CD de Pronunciamiento 05.06.2022 | Sportivo Belgrano - CA Douglas Haig 05.06.2022 | Sportivo Penarol San Juan - CA Ferro Carril Oeste General Pico 05.06.2022 | Cipolletti - Sol de Mayo 05.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Central Norte Salta 05.06.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Argentino Monte Maiz 05.06.2022 | Racing De Cordoba - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 11.06.2022 | CD de Pronunciamiento - CD Juventud Unida Gualeguaychu 11.06.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Huracan Las Heras 12.06.2022 | Central Norte Salta - Racing De Cordoba 12.06.2022 | Olimpo Bahia Blanca - CS Estudiantes San Luis 12.06.2022 | CA Douglas Haig - CA Sarmiento de Resistencia 12.06.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Club Bolivar (Arg) 12.06.2022 | Independiente de Chivilcoy - Atletico Camioneros 12.06.2022 | Club Circulo Deportivo - Villa Mitre de Bahia Blanca 12.06.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Sportivo Belgrano 12.06.2022 | Union de Sunchales - Boca Unidos 12.06.2022 | Sol de Mayo - SP Desamparados San Juan 12.06.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Sansinena SD 12.06.2022 | Club Atletico Parana - Crucero del Norte 12.06.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Juventud Antoniana 12.06.2022 | San Martin Formosa - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 12.06.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Cipolletti 17.06.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 17.06.2022 | Boca Unidos - Gimnasia Y Tiro De Salta 17.06.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 17.06.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Union de Sunchales 18.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - CD de Pronunciamiento 18.06.2022 | Huracan Las Heras - Sportivo Penarol San Juan 18.06.2022 | Atletico Camioneros - Sol de Mayo 18.06.2022 | CA Sansinena SD - CA Ferro Carril Oeste General Pico 18.06.2022 | Club Bolivar (Arg) - CA Juventud Unida Universitario San Luis 18.06.2022 | SP Desamparados San Juan - CD Argentino Monte Maiz 18.06.2022 | Sportivo Belgrano - Central Norte Salta 18.06.2022 | Crucero del Norte - Sportivo Las Parejas 18.06.2022 | CS Estudiantes San Luis - Independiente de Chivilcoy 18.06.2022 | Cipolletti - Club Circulo Deportivo 19.06.2022 | Juventud Antoniana - Club Atletico Parana 19.06.2022 | Racing De Cordoba - San Martin Formosa 22.06.2022 | Independiente de Chivilcoy - Olimpo Bahia Blanca 22.06.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Club Bolivar (Arg) 22.06.2022 | Sportivo Penarol San Juan - CA Sansinena SD 22.06.2022 | Club Circulo Deportivo - SP Desamparados San Juan 22.06.2022 | Sol de Mayo - CS Estudiantes San Luis 22.06.2022 | Club Atletico Parana - Boca Unidos 23.06.2022 | Sportivo Las Parejas - Juventud Antoniana 23.06.2022 | Union de Sunchales - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 23.06.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Atletico Camioneros 23.06.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Cipolletti 23.06.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - CA Douglas Haig 23.06.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Villa Mitre de Bahia Blanca 23.06.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CD Juventud Unida Gualeguaychu 23.06.2022 | CD de Pronunciamiento - Racing De Cordoba 23.06.2022 | San Martin Formosa - Sportivo Belgrano 24.06.2022 | Central Norte Salta - CA Sarmiento de Resistencia 26.06.2022 | SP Desamparados San Juan - CA Liniers Bahia Blanca 26.06.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Club Atletico Parana 26.06.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Sol de Mayo 26.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Gimnasia Y Tiro De Salta 26.06.2022 | Atletico Camioneros - Club Circulo Deportivo 26.06.2022 | CA Sansinena SD - Huracan Las Heras 26.06.2022 | Club Bolivar (Arg) - Sportivo Penarol San Juan 26.06.2022 | Boca Unidos - Sportivo Las Parejas 26.06.2022 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 26.06.2022 | Cipolletti - CA Juventud Unida Universitario San Luis 26.06.2022 | Juventud Antoniana - Crucero del Norte 26.06.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Ferro Carril Oeste General Pico 27.06.2022 | CA Douglas Haig - Central Norte Salta 27.06.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - San Martin Formosa 28.06.2022 | Sportivo Belgrano - CD de Pronunciamiento 28.06.2022 | Racing De Cordoba - Union de Sunchales 02.07.2022 | Club Atletico Parana - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 02.07.2022 | Crucero del Norte - Boca Unidos 02.07.2022 | Huracan Las Heras - Club Bolivar (Arg) 02.07.2022 | Sol de Mayo - Independiente de Chivilcoy 03.07.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - SP Desamparados San Juan 03.07.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Atletico Camioneros 03.07.2022 | CD de Pronunciamiento - CA Sarmiento de Resistencia 03.07.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Villa Mitre de Bahia Blanca 03.07.2022 | Club Circulo Deportivo - CS Estudiantes San Luis 03.07.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Cipolletti 03.07.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Racing De Cordoba 03.07.2022 | San Martin Formosa - CA Douglas Haig 03.07.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Olimpo Bahia Blanca 03.07.2022 | Union de Sunchales - Sportivo Belgrano 03.07.2022 | Sportivo Las Parejas - CD Juventud Unida Gualeguaychu 03.07.2022 | Central Norte Salta - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 06.07.2022 | Huracan Las Heras - Sol de Mayo 09.07.2022 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 09.07.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - SP Desamparados San Juan 09.07.2022 | Crucero del Norte - CD Juventud Unida Gualeguaychu 09.07.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Independiente de Chivilcoy 10.07.2022 | CD de Pronunciamiento - CA Douglas Haig 10.07.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Cipolletti 10.07.2022 | Huracan Las Heras - Villa Mitre de Bahia Blanca 10.07.2022 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de Resistencia 10.07.2022 | CA Sansinena SD - Club Bolivar (Arg) 10.07.2022 | Club Circulo Deportivo - Olimpo Bahia Blanca 10.07.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - CS Estudiantes San Luis 10.07.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Atletico Camioneros 10.07.2022 | Club Atletico Parana - Racing De Cordoba 10.07.2022 | San Martin Formosa - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 10.07.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Sportivo Belgrano 12.07.2022 | Juventud Antoniana - Boca Unidos 16.07.2022 | Sportivo Belgrano - Club Atletico Parana 16.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Crucero del Norte 16.07.2022 | Racing De Cordoba - Sportivo Las Parejas 16.07.2022 | CA Douglas Haig - Union de Sunchales 16.07.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Juventud Antoniana 16.07.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Sansinena SD 16.07.2022 | SP Desamparados San Juan - Sportivo Penarol San Juan 16.07.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - CD de Pronunciamiento 16.07.2022 | Independiente de Chivilcoy - Club Circulo Deportivo 16.07.2022 | Atletico Camioneros - CA Ferro Carril Oeste General Pico 16.07.2022 | Sol de Mayo - CD Argentino Monte Maiz 16.07.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Gimnasia Y Tiro De Salta 16.07.2022 | CS Estudiantes San Luis - CA Juventud Unida Universitario San Luis 17.07.2022 | Olimpo Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 17.07.2022 | Cipolletti - Huracan Las Heras 17.07.2022 | Central Norte Salta - San Martin Formosa 20.07.2022 | Crucero del Norte - Racing De Cordoba 20.07.2022 | CD de Pronunciamiento - Central Norte Salta 20.07.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Estudiantes San Luis 20.07.2022 | Huracan Las Heras - SP Desamparados San Juan 20.07.2022 | Union de Sunchales - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 20.07.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Atletico Camioneros 20.07.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Olimpo Bahia Blanca 20.07.2022 | Club Circulo Deportivo - Sol de Mayo 20.07.2022 | Club Bolivar (Arg) - Villa Mitre de Bahia Blanca 20.07.2022 | CA Sansinena SD - Cipolletti 20.07.2022 | Boca Unidos - CD Juventud Unida Gualeguaychu 21.07.2022 | Club Atletico Parana - CA Sarmiento de Resistencia 21.07.2022 | Sportivo Las Parejas - Sportivo Belgrano 21.07.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Independiente de Chivilcoy 21.07.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA Douglas Haig 21.07.2022 | Juventud Antoniana - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 24.07.2022 | SP Desamparados San Juan - CA Sansinena SD 24.07.2022 | Sportivo Belgrano - Crucero del Norte 24.07.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Sportivo Las Parejas 24.07.2022 | CA Douglas Haig - Club Atletico Parana 24.07.2022 | Independiente de Chivilcoy - CA Juventud Unida Universitario San Luis 24.07.2022 | Atletico Camioneros - Huracan Las Heras 24.07.2022 | Sol de Mayo - CA Liniers Bahia Blanca 24.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Boca Unidos 24.07.2022 | CS Estudiantes San Luis - Sportivo Penarol San Juan 24.07.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Gimnasia Y Tiro De Salta 24.07.2022 | Olimpo Bahia Blanca - CA Ferro Carril Oeste General Pico 24.07.2022 | Cipolletti - Club Bolivar (Arg) 24.07.2022 | San Martin Formosa - CD de Pronunciamiento 24.07.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Club Circulo Deportivo 24.07.2022 | Racing De Cordoba - Juventud Antoniana 26.07.2022 | Central Norte Salta - Union de Sunchales 30.07.2022 | Crucero del Norte - CA Sarmiento de Resistencia 30.07.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Independiente de Chivilcoy 30.07.2022 | Club Bolivar (Arg) - SP Desamparados San Juan 31.07.2022 | Club Atletico Parana - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 31.07.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 31.07.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - CD Argentino Monte Maiz 31.07.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Cipolletti 31.07.2022 | Union de Sunchales - San Martin Formosa 31.07.2022 | Sportivo Las Parejas - CA Douglas Haig 31.07.2022 | CA Sansinena SD - Atletico Camioneros 31.07.2022 | Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 31.07.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Olimpo Bahia Blanca 31.07.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Sol de Mayo 31.07.2022 | Boca Unidos - Racing De Cordoba 31.07.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Central Norte Salta 01.08.2022 | Juventud Antoniana - Sportivo Belgrano 05.08.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Juventud Antoniana 06.08.2022 | Central Norte Salta - Club Atletico Parana 06.08.2022 | Atletico Camioneros - Club Bolivar (Arg) 06.08.2022 | San Martin Formosa - Gimnasia Y Tiro De Salta 07.08.2022 | CD de Pronunciamiento - Union de Sunchales 07.08.2022 | Sportivo Belgrano - Boca Unidos 07.08.2022 | Sol de Mayo - CA Ferro Carril Oeste General Pico 07.08.2022 | Club Circulo Deportivo - CA Liniers Bahia Blanca 07.08.2022 | CA Douglas Haig - Crucero del Norte 07.08.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Huracan Las Heras 07.08.2022 | SP Desamparados San Juan - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.08.2022 | CS Estudiantes San Luis - CA Sansinena SD 07.08.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Sportivo Las Parejas 07.08.2022 | Independiente de Chivilcoy - Sportivo Penarol San Juan 07.08.2022 | Racing De Cordoba - CD Juventud Unida Gualeguaychu 07.08.2022 | CD Argentino Monte Maiz - CA Juventud Unida Universitario San Luis 13.08.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Sportivo Belgrano 13.08.2022 | Crucero del Norte - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 13.08.2022 | Huracan Las Heras - Independiente de Chivilcoy 13.08.2022 | Club Bolivar (Arg) - CS Estudiantes San Luis 13.08.2022 | Boca Unidos - CA Sarmiento de Resistencia 14.08.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Atletico Camioneros 14.08.2022 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 14.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Racing De Cordoba 14.08.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Sol de Mayo 14.08.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CD Argentino Monte Maiz 14.08.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Club Circulo Deportivo 14.08.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CD de Pronunciamiento 14.08.2022 | Cipolletti - SP Desamparados San Juan 14.08.2022 | Sportivo Las Parejas - Central Norte Salta 15.08.2022 | Club Atletico Parana - San Martin Formosa 15.08.2022 | Juventud Antoniana - CA Douglas Haig 20.08.2022 | CS Estudiantes San Luis - Villa Mitre de Bahia Blanca 20.08.2022 | CD de Pronunciamiento - Club Atletico Parana 20.08.2022 | Sportivo Belgrano - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 20.08.2022 | CA Douglas Haig - Boca Unidos 20.08.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - CA Juventud Unida Universitario San Luis 20.08.2022 | Atletico Camioneros - Cipolletti 20.08.2022 | Sol de Mayo - Huracan Las Heras 20.08.2022 | Club Circulo Deportivo - CA Ferro Carril Oeste General Pico 20.08.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Juventud Antoniana 20.08.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Club Bolivar (Arg) 20.08.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - CD Juventud Unida Gualeguaychu 20.08.2022 | Independiente de Chivilcoy - CA Sansinena SD 20.08.2022 | San Martin Formosa - Sportivo Las Parejas 20.08.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Sportivo Penarol San Juan 21.08.2022 | Union de Sunchales - Gimnasia Y Tiro De Salta 21.08.2022 | Central Norte Salta - Crucero del Norte 24.08.2022 | SP Desamparados San Juan - Atletico Camioneros 24.08.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Liniers Bahia Blanca 24.08.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - CA Douglas Haig 24.08.2022 | Club Bolivar (Arg) - Independiente de Chivilcoy 24.08.2022 | Crucero del Norte - San Martin Formosa 24.08.2022 | CA Sansinena SD - Sol de Mayo 24.08.2022 | Boca Unidos - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 24.08.2022 | Huracan Las Heras - CD Argentino Monte Maiz 25.08.2022 | Club Atletico Parana - Union de Sunchales 25.08.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 25.08.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Club Circulo Deportivo 25.08.2022 | Sportivo Las Parejas - CD de Pronunciamiento 25.08.2022 | Cipolletti - CS Estudiantes San Luis 25.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - CA Sarmiento de Resistencia 25.08.2022 | Racing De Cordoba - Sportivo Belgrano 25.08.2022 | Juventud Antoniana - Central Norte Salta 27.08.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 28.08.2022 | Union de Sunchales - Sportivo Las Parejas 28.08.2022 | San Martin Formosa - Juventud Antoniana 28.08.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Sportivo Penarol San Juan 28.08.2022 | Sol de Mayo - Club Bolivar (Arg) 28.08.2022 | Club Circulo Deportivo - Huracan Las Heras 28.08.2022 | CA Douglas Haig - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 28.08.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Club Atletico Parana 28.08.2022 | CD de Pronunciamiento - Crucero del Norte 28.08.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Cipolletti 28.08.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - CD Juventud Unida Gualeguaychu 28.08.2022 | Independiente de Chivilcoy - Villa Mitre de Bahia Blanca 28.08.2022 | CD Argentino Monte Maiz - CA Sansinena SD 28.08.2022 | Central Norte Salta - Boca Unidos 29.08.2022 | CS Estudiantes San Luis - SP Desamparados San Juan 02.09.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Racing De Cordoba 03.09.2022 | Crucero del Norte - Union de Sunchales 03.09.2022 | Club Bolivar (Arg) - CD Argentino Monte Maiz 03.09.2022 | Sportivo Penarol San Juan - CA Juventud Unida Universitario San Luis 04.09.2022 | Cipolletti - Independiente de Chivilcoy 04.09.2022 | Atletico Camioneros - CS Estudiantes San Luis 04.09.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Central Norte Salta 04.09.2022 | Boca Unidos - San Martin Formosa 04.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 04.09.2022 | Huracan Las Heras - CA Liniers Bahia Blanca 04.09.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Sol de Mayo 04.09.2022 | CA Sansinena SD - Club Circulo Deportivo 04.09.2022 | SP Desamparados San Juan - Olimpo Bahia Blanca 05.09.2022 | Juventud Antoniana - CD de Pronunciamiento 05.09.2022 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia Y Tiro De Salta 06.09.2022 | Sportivo Belgrano - CA Sarmiento de Resistencia 07.09.2022 | Racing De Cordoba - CA Douglas Haig 07.09.2022 | Cipolletti - CA Juventud Unida Universitario San Luis 10.09.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Sportivo Penarol San Juan 10.09.2022 | San Martin Formosa - CD Juventud Unida Gualeguaychu 11.09.2022 | Central Norte Salta - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 11.09.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Crucero del Norte 11.09.2022 | CD de Pronunciamiento - Boca Unidos 11.09.2022 | Sol de Mayo - Cipolletti 11.09.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Huracan Las Heras 11.09.2022 | Independiente de Chivilcoy - SP Desamparados San Juan 11.09.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Atletico Camioneros 11.09.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Racing De Cordoba 11.09.2022 | Club Circulo Deportivo - Club Bolivar (Arg) 11.09.2022 | CD Argentino Monte Maiz - Villa Mitre de Bahia Blanca 11.09.2022 | Union de Sunchales - Juventud Antoniana 12.09.2022 | Club Atletico Parana - Sportivo Las Parejas 12.09.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - CA Sansinena SD 12.09.2022 | CA Douglas Haig - Sportivo Belgrano 17.09.2022 | Club Bolivar (Arg) - CA Liniers Bahia Blanca 17.09.2022 | SP Desamparados San Juan - Sol de Mayo 18.09.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - CD de Pronunciamiento 18.09.2022 | Atletico Camioneros - Independiente de Chivilcoy 18.09.2022 | Cipolletti - CD Argentino Monte Maiz 18.09.2022 | Boca Unidos - Union de Sunchales 18.09.2022 | Sportivo Belgrano - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 18.09.2022 | Crucero del Norte - Club Atletico Parana 18.09.2022 | CS Estudiantes San Luis - Olimpo Bahia Blanca 18.09.2022 | Huracan Las Heras - CA Ferro Carril Oeste General Pico 18.09.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 18.09.2022 | CA Sansinena SD - CA Juventud Unida Universitario San Luis 18.09.2022 | Racing De Cordoba - Central Norte Salta 20.09.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Douglas Haig 21.09.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Sol de Mayo 22.09.2022 | Juventud Antoniana - Gimnasia Y Tiro De Salta 25.09.2022 | Club Atletico Parana - Juventud Antoniana 25.09.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - Villa Mitre de Bahia Blanca 25.09.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Boca Unidos 25.09.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - CA Sarmiento de Resistencia 25.09.2022 | Union de Sunchales - CD Juventud Unida Gualeguaychu 25.09.2022 | CD de Pronunciamiento - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 25.09.2022 | Independiente de Chivilcoy - CS Estudiantes San Luis 25.09.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Huracan Las Heras 25.09.2022 | Sol de Mayo - Atletico Camioneros 25.09.2022 | Central Norte Salta - Sportivo Belgrano 25.09.2022 | Sportivo Las Parejas - Crucero del Norte 25.09.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Sansinena SD 25.09.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Club Bolivar (Arg) 25.09.2022 | Club Circulo Deportivo - Cipolletti 25.09.2022 | San Martin Formosa - Racing De Cordoba 25.09.2022 | CD Argentino Monte Maiz - SP Desamparados San Juan 02.10.2022 | Boca Unidos - Club Atletico Parana 02.10.2022 | Sportivo Belgrano - San Martin Formosa 02.10.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - Central Norte Salta 02.10.2022 | CA Douglas Haig - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 02.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Union de Sunchales 02.10.2022 | Juventud Antoniana - Sportivo Las Parejas 02.10.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Gimnasia Y Tiro De Salta 02.10.2022 | Racing De Cordoba - CD de Pronunciamiento 02.10.2022 | Olimpo Bahia Blanca - Independiente de Chivilcoy 02.10.2022 | SP Desamparados San Juan - Club Circulo Deportivo 02.10.2022 | CS Estudiantes San Luis - Sol de Mayo 02.10.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Juventud Unida Universitario San Luis 02.10.2022 | Atletico Camioneros - CD Argentino Monte Maiz 02.10.2022 | Cipolletti - CA Liniers Bahia Blanca 02.10.2022 | CA Sansinena SD - Sportivo Penarol San Juan 02.10.2022 | Club Bolivar (Arg) - CA Ferro Carril Oeste General Pico 09.10.2022 | Crucero del Norte - Juventud Antoniana 09.10.2022 | Club Atletico Parana - CD Juventud Unida Gualeguaychu 09.10.2022 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 09.10.2022 | Union de Sunchales - Racing De Cordoba 09.10.2022 | CD de Pronunciamiento - Sportivo Belgrano 09.10.2022 | Central Norte Salta - CA Douglas Haig 09.10.2022 | Sportivo Las Parejas - Boca Unidos 09.10.2022 | San Martin Formosa - CA Sarmiento de Resistencia 09.10.2022 | Huracan Las Heras - CA Sansinena SD 09.10.2022 | CA Liniers Bahia Blanca - SP Desamparados San Juan 09.10.2022 | Sportivo Penarol San Juan - Club Bolivar (Arg) 09.10.2022 | Sol de Mayo - Olimpo Bahia Blanca 09.10.2022 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Villa Mitre de Bahia Blanca 09.10.2022 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Cipolletti 09.10.2022 | Club Circulo Deportivo - Atletico Camioneros 09.10.2022 | CD Argentino Monte Maiz - CS Estudiantes San Luis 16.10.2022 | Boca Unidos - Crucero del Norte 16.10.2022 | Sportivo Belgrano - Union de Sunchales 16.10.2022 | CA Sarmiento de Resistencia - CD de Pronunciamiento 16.10.2022 | CA Douglas Haig - San Martin Formosa 16.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay - Club Atletico Parana 16.10.2022 | CD Juventud Unida Gualeguaychu - Sportivo Las Parejas 16.10.2022 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Central Norte Salta 16.10.2022 | Racing De Cordoba - Gimnasia Y Tiro De Salta 16.10.2022 | Olimpo Bahia Blanca - CD Argentino Monte Maiz 16.10.2022 | SP Desamparados San Juan - CA Juventud Unida Universitario San Luis 16.10.2022 | CS Estudiantes San Luis - Club Circulo Deportivo 16.10.2022 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Sportivo Penarol San Juan 16.10.2022 | Independiente de Chivilcoy - Sol de Mayo 16.10.2022 | Atletico Camioneros - CA Liniers Bahia Blanca 16.10.2022 | Cipolletti - CA Ferro Carril Oeste General Pico 16.10.2022 | Club Bolivar (Arg) - Huracan Las Heras