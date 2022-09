Maçları Filtrele

18.09.2022 | SK Traeff - Asker Fotball 09.04.2022 | FK Gjovik-Lyn - Hodd IL 09.04.2022 | Brattvag - SK Traeff 09.04.2022 | Tromsdalen UIL - Frigg 09.04.2022 | Baerum - Levanger FK 09.04.2022 | Kjelsas - Eidsvold TF 10.04.2022 | Ullensaker / Kisa - Alta IF 11.04.2022 | Valerenga IF 2 - Asker Fotball 18.04.2022 | Frigg - Ullensaker / Kisa 18.04.2022 | Hodd IL - Brattvag 18.04.2022 | SK Traeff - Baerum 18.04.2022 | Alta IF - Tromsdalen UIL 18.04.2022 | Eidsvold TF - FK Gjovik-Lyn 18.04.2022 | Asker Fotball - Kjelsas 19.04.2022 | Levanger FK - Valerenga IF 2 23.04.2022 | Brattvag - Levanger FK 23.04.2022 | FK Gjovik-Lyn - SK Traeff 23.04.2022 | Baerum - Eidsvold TF 23.04.2022 | Kjelsas - Frigg 24.04.2022 | Tromsdalen UIL - Hodd IL 25.04.2022 | Valerenga IF 2 - Alta IF 30.04.2022 | Ullensaker / Kisa - Kjelsas 30.04.2022 | Frigg - Baerum 30.04.2022 | Hodd IL - Valerenga IF 2 01.05.2022 | Asker Fotball - Brattvag 01.05.2022 | Alta IF - FK Gjovik-Lyn 01.05.2022 | Eidsvold TF - SK Traeff 01.05.2022 | Levanger FK - Tromsdalen UIL 07.05.2022 | SK Traeff - Levanger FK 07.05.2022 | Brattvag - Eidsvold TF 07.05.2022 | FK Gjovik-Lyn - Ullensaker / Kisa 07.05.2022 | Baerum - Alta IF 08.05.2022 | Kjelsas - Hodd IL 08.05.2022 | Tromsdalen UIL - Asker Fotball 09.05.2022 | Valerenga IF 2 - Frigg 11.05.2022 | Baerum - Levanger FK 14.05.2022 | Ullensaker / Kisa - Tromsdalen UIL 14.05.2022 | Alta IF - Brattvag 14.05.2022 | Hodd IL - SK Traeff 14.05.2022 | Frigg - FK Gjovik-Lyn 14.05.2022 | Eidsvold TF - Valerenga IF 2 14.05.2022 | Asker Fotball - Baerum 15.05.2022 | Levanger FK - Kjelsas 21.05.2022 | Tromsdalen UIL - Eidsvold TF 22.05.2022 | Alta IF - Levanger FK 22.05.2022 | Baerum - Hodd IL 22.05.2022 | Brattvag - Kjelsas 22.05.2022 | FK Gjovik-Lyn - Asker Fotball 22.05.2022 | SK Traeff - Frigg 23.05.2022 | Valerenga IF 2 - Ullensaker / Kisa 26.05.2022 | Valerenga IF 2 - Tromsdalen UIL 28.05.2022 | Hodd IL - Alta IF 28.05.2022 | Eidsvold TF - Levanger FK 28.05.2022 | Ullensaker / Kisa - Baerum 28.05.2022 | Kjelsas - FK Gjovik-Lyn 29.05.2022 | Frigg - Brattvag 29.05.2022 | Asker Fotball - SK Traeff 02.06.2022 | Ullensaker / Kisa - Asker Fotball 06.06.2022 | Levanger FK - Hodd IL 06.06.2022 | SK Traeff - Ullensaker / Kisa 06.06.2022 | Alta IF - Frigg 06.06.2022 | Eidsvold TF - Asker Fotball 06.06.2022 | Brattvag - Valerenga IF 2 06.06.2022 | FK Gjovik-Lyn - Tromsdalen UIL 06.06.2022 | Baerum - Kjelsas 11.06.2022 | Hodd IL - Eidsvold TF 11.06.2022 | Tromsdalen UIL - Baerum 11.06.2022 | Frigg - Levanger FK 11.06.2022 | Asker Fotball - Alta IF 12.06.2022 | Kjelsas - SK Traeff 12.06.2022 | Ullensaker / Kisa - Brattvag 18.06.2022 | Brattvag - FK Gjovik-Lyn 18.06.2022 | Eidsvold TF - Ullensaker / Kisa 18.06.2022 | Hodd IL - Frigg 19.06.2022 | SK Traeff - Alta IF 19.06.2022 | Levanger FK - Asker Fotball 19.06.2022 | Kjelsas - Tromsdalen UIL 20.06.2022 | Baerum - Valerenga IF 2 25.06.2022 | FK Gjovik-Lyn - Baerum 25.06.2022 | Frigg - Eidsvold TF 26.06.2022 | Tromsdalen UIL - Brattvag 26.06.2022 | Alta IF - Kjelsas 26.06.2022 | Ullensaker / Kisa - Levanger FK 26.06.2022 | Asker Fotball - Hodd IL 27.06.2022 | Valerenga IF 2 - SK Traeff 18.07.2022 | Valerenga IF 2 - FK Gjovik-Lyn 23.07.2022 | Levanger FK - FK Gjovik-Lyn 23.07.2022 | Brattvag - Baerum 23.07.2022 | Eidsvold TF - Alta IF 24.07.2022 | SK Traeff - Tromsdalen UIL 24.07.2022 | Hodd IL - Ullensaker / Kisa 24.07.2022 | Asker Fotball - Frigg 25.07.2022 | Kjelsas - Valerenga IF 2 30.07.2022 | Frigg - Kjelsas 30.07.2022 | FK Gjovik-Lyn - Eidsvold TF 31.07.2022 | Alta IF - Hodd IL 31.07.2022 | Tromsdalen UIL - Levanger FK 31.07.2022 | Baerum - Asker Fotball 31.07.2022 | Ullensaker / Kisa - SK Traeff 01.08.2022 | Valerenga IF 2 - Brattvag 06.08.2022 | Hodd IL - Baerum 06.08.2022 | SK Traeff - FK Gjovik-Lyn 06.08.2022 | Kjelsas - Ullensaker / Kisa 06.08.2022 | Levanger FK - Alta IF 07.08.2022 | Brattvag - Frigg 07.08.2022 | Eidsvold TF - Tromsdalen UIL 08.08.2022 | Asker Fotball - Valerenga IF 2 13.08.2022 | Baerum - Ullensaker / Kisa 13.08.2022 | FK Gjovik-Lyn - Brattvag 13.08.2022 | Alta IF - Asker Fotball 14.08.2022 | Levanger FK - SK Traeff 14.08.2022 | Frigg - Hodd IL 14.08.2022 | Tromsdalen UIL - Kjelsas 15.08.2022 | Valerenga IF 2 - Eidsvold TF 20.08.2022 | Hodd IL - Levanger FK 20.08.2022 | Brattvag - Alta IF 20.08.2022 | Eidsvold TF - Frigg 20.08.2022 | Kjelsas - Baerum 21.08.2022 | Asker Fotball - Tromsdalen UIL 21.08.2022 | Ullensaker / Kisa - FK Gjovik-Lyn 22.08.2022 | SK Traeff - Valerenga IF 2 27.08.2022 | FK Gjovik-Lyn - Kjelsas 28.08.2022 | Tromsdalen UIL - SK Traeff 28.08.2022 | Baerum - Brattvag 28.08.2022 | Alta IF - Ullensaker / Kisa 28.08.2022 | Levanger FK - Eidsvold TF 28.08.2022 | Frigg - Asker Fotball 29.08.2022 | Valerenga IF 2 - Hodd IL 03.09.2022 | SK Traeff - Hodd IL 03.09.2022 | Eidsvold TF - Baerum 03.09.2022 | Ullensaker / Kisa - Frigg 03.09.2022 | Asker Fotball - Levanger FK 03.09.2022 | Kjelsas - Alta IF 04.09.2022 | Brattvag - Tromsdalen UIL 05.09.2022 | FK Gjovik-Lyn - Valerenga IF 2 10.09.2022 | Levanger FK - Brattvag 10.09.2022 | Baerum - FK Gjovik-Lyn 10.09.2022 | Hodd IL - Asker Fotball 11.09.2022 | Alta IF - Eidsvold TF 11.09.2022 | Tromsdalen UIL - Ullensaker / Kisa 11.09.2022 | Frigg - SK Traeff 12.09.2022 | Valerenga IF 2 - Kjelsas 17.09.2022 | FK Gjovik-Lyn - Levanger FK 17.09.2022 | Frigg - Alta IF 18.09.2022 | Baerum - Tromsdalen UIL 18.09.2022 | Kjelsas - Brattvag 18.09.2022 | Eidsvold TF - Hodd IL 19.09.2022 | Ullensaker / Kisa - Valerenga IF 2 24.09.2022 | Hodd IL - Kjelsas 24.09.2022 | Levanger FK - Frigg 24.09.2022 | Tromsdalen UIL - FK Gjovik-Lyn 25.09.2022 | Brattvag - Ullensaker / Kisa 25.09.2022 | Alta IF - SK Traeff 25.09.2022 | Asker Fotball - Eidsvold TF 01.10.2022 | Kjelsas - Levanger FK 01.10.2022 | Baerum - Frigg 01.10.2022 | FK Gjovik-Lyn - Alta IF 02.10.2022 | SK Traeff - Eidsvold TF 02.10.2022 | Brattvag - Asker Fotball 02.10.2022 | Ullensaker / Kisa - Hodd IL 03.10.2022 | Tromsdalen UIL - Valerenga IF 2 06.10.2022 | Valerenga IF 2 - Baerum 08.10.2022 | Hodd IL - FK Gjovik-Lyn 09.10.2022 | Levanger FK - Baerum 09.10.2022 | SK Traeff - Kjelsas 09.10.2022 | Frigg - Tromsdalen UIL 09.10.2022 | Asker Fotball - Ullensaker / Kisa 09.10.2022 | Eidsvold TF - Brattvag 10.10.2022 | Alta IF - Valerenga IF 2 15.10.2022 | Brattvag - Hodd IL 15.10.2022 | Kjelsas - Asker Fotball 15.10.2022 | Baerum - SK Traeff 15.10.2022 | Ullensaker / Kisa - Eidsvold TF 15.10.2022 | Tromsdalen UIL - Alta IF 15.10.2022 | FK Gjovik-Lyn - Frigg 15.10.2022 | Valerenga IF 2 - Levanger FK 22.10.2022 | Hodd IL - Tromsdalen UIL 22.10.2022 | Eidsvold TF - Kjelsas 22.10.2022 | Levanger FK - Ullensaker / Kisa 22.10.2022 | Alta IF - Baerum 22.10.2022 | SK Traeff - Brattvag 22.10.2022 | Frigg - Valerenga IF 2 22.10.2022 | Asker Fotball - FK Gjovik-Lyn