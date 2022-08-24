24.08.2022 | 18:00 | MSK Kysucke Nove Mesto-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | Slovensky Pohar | 2. Hafta

MSK Kysucke Nove Mesto ile RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 22/23 Slovensky Pohar 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen MSK Kysucke Nove Mesto-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı, Futbalovy Stadion Msk Kysucke Nove Mesto'nde oynanıyor. MSK Kysucke Nove Mesto-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: MSK Kysucke Nove Mesto-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica

Maçın Tarihi ve Saati: 24.08.2022 / 18:00

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