20.08.2022 | 21:00 | CA Liniers Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 25. Hafta

CA Liniers Bahia Blanca ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Liniers Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Dr Alejandro Perez'nde oynanıyor. CA Liniers Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Liniers Bahia Blanca-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 20.08.2022 / 21:00
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