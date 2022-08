Maçları Filtrele

15.08.2022 | Froya Fotball - Stabaek IF 2 09.04.2022 | Os - Froya Fotball 09.04.2022 | Grorud IL 2 - FK Fyllingsdalen 09.04.2022 | Ready Fotball - Lokomotiv Oslo 09.04.2022 | Oppsal - Lyn 1896 FK 09.04.2022 | IL Sandviken - SF Grei 12.04.2022 | Kjelsaas 2 - Stabaek IF 2 12.04.2022 | Nordstrand - Skeid Fotball 2 13.04.2022 | FK Fyllingsdalen - Os 18.04.2022 | Froya Fotball - Kjelsaas 2 18.04.2022 | Stabaek IF 2 - IL Sandviken 18.04.2022 | SF Grei - Ready Fotball 18.04.2022 | Lyn 1896 FK - Nordstrand 20.04.2022 | Skeid Fotball 2 - Oppsal 20.04.2022 | Lokomotiv Oslo - Grorud IL 2 23.04.2022 | IL Sandviken - Lokomotiv Oslo 23.04.2022 | Oppsal - SF Grei 23.04.2022 | Ready Fotball - Froya Fotball 23.04.2022 | Nordstrand - FK Fyllingsdalen 24.04.2022 | Os - Kjelsaas 2 26.04.2022 | Skeid Fotball 2 - Lyn 1896 FK 26.04.2022 | Grorud IL 2 - Stabaek IF 2 30.04.2022 | Froya Fotball - Grorud IL 2 30.04.2022 | SF Grei - Os 30.04.2022 | Stabaek IF 2 - Nordstrand 30.04.2022 | Lokomotiv Oslo - Oppsal 01.05.2022 | Lyn 1896 FK - IL Sandviken 01.05.2022 | FK Fyllingsdalen - Skeid Fotball 2 01.05.2022 | Kjelsaas 2 - Ready Fotball 07.05.2022 | Nordstrand - Froya Fotball 07.05.2022 | IL Sandviken - FK Fyllingsdalen 07.05.2022 | Ready Fotball - Lyn 1896 FK 09.05.2022 | Skeid Fotball 2 - Lokomotiv Oslo 09.05.2022 | Grorud IL 2 - SF Grei 09.05.2022 | Oppsal - Kjelsaas 2 10.05.2022 | Os - Stabaek IF 2 14.05.2022 | FK Fyllingsdalen - Oppsal 14.05.2022 | Froya Fotball - IL Sandviken 14.05.2022 | Os - Ready Fotball 14.05.2022 | SF Grei - Lyn 1896 FK 14.05.2022 | Stabaek IF 2 - Skeid Fotball 2 14.05.2022 | Kjelsaas 2 - Grorud IL 2 14.05.2022 | Lokomotiv Oslo - Nordstrand 21.05.2022 | Oppsal - Grorud IL 2 22.05.2022 | Nordstrand - Os 22.05.2022 | Skeid Fotball 2 - Froya Fotball 22.05.2022 | IL Sandviken - Kjelsaas 2 22.05.2022 | Lyn 1896 FK - FK Fyllingsdalen 22.05.2022 | Lokomotiv Oslo - SF Grei 23.05.2022 | Ready Fotball - Stabaek IF 2 28.05.2022 | FK Fyllingsdalen - Lokomotiv Oslo 28.05.2022 | Froya Fotball - Oppsal 28.05.2022 | Os - IL Sandviken 28.05.2022 | Stabaek IF 2 - Lyn 1896 FK 28.05.2022 | SF Grei - Nordstrand 31.05.2022 | Kjelsaas 2 - Skeid Fotball 2 31.05.2022 | Grorud IL 2 - Ready Fotball 04.06.2022 | Lokomotiv Oslo - Froya Fotball 04.06.2022 | Oppsal - Os 04.06.2022 | IL Sandviken - Grorud IL 2 04.06.2022 | Nordstrand - Ready Fotball 04.06.2022 | Skeid Fotball 2 - SF Grei 05.06.2022 | FK Fyllingsdalen - Stabaek IF 2 07.06.2022 | Lyn 1896 FK - Kjelsaas 2 11.06.2022 | Ready Fotball - IL Sandviken 11.06.2022 | Os - Skeid Fotball 2 11.06.2022 | Froya Fotball - Lyn 1896 FK 11.06.2022 | Grorud IL 2 - Nordstrand 12.06.2022 | SF Grei - FK Fyllingsdalen 13.06.2022 | Stabaek IF 2 - Oppsal 13.06.2022 | Kjelsaas 2 - Lokomotiv Oslo 17.06.2022 | Skeid Fotball 2 - Ready Fotball 17.06.2022 | FK Fyllingsdalen - Froya Fotball 18.06.2022 | Oppsal - IL Sandviken 19.06.2022 | Lokomotiv Oslo - Os 19.06.2022 | Lyn 1896 FK - Grorud IL 2 20.06.2022 | SF Grei - Stabaek IF 2 20.06.2022 | Nordstrand - Kjelsaas 2 25.06.2022 | IL Sandviken - Nordstrand 25.06.2022 | Froya Fotball - SF Grei 25.06.2022 | Ready Fotball - Oppsal 25.06.2022 | Kjelsaas 2 - FK Fyllingsdalen 26.06.2022 | Os - Lyn 1896 FK 27.06.2022 | Stabaek IF 2 - Lokomotiv Oslo 28.06.2022 | Grorud IL 2 - Skeid Fotball 2 02.07.2022 | FK Fyllingsdalen - Ready Fotball 02.07.2022 | Oppsal - Nordstrand 02.07.2022 | Grorud IL 2 - Os 02.07.2022 | Skeid Fotball 2 - IL Sandviken 02.07.2022 | Lyn 1896 FK - Lokomotiv Oslo 02.07.2022 | SF Grei - Kjelsaas 2 02.07.2022 | Stabaek IF 2 - Froya Fotball 09.07.2022 | Lokomotiv Oslo - FK Fyllingsdalen 09.07.2022 | Os - SF Grei 09.07.2022 | Ready Fotball - Grorud IL 2 09.07.2022 | Kjelsaas 2 - Oppsal 10.07.2022 | IL Sandviken - Lyn 1896 FK 11.07.2022 | Nordstrand - Stabaek IF 2 12.07.2022 | Froya Fotball - Skeid Fotball 2 13.07.2022 | Oppsal - FK Fyllingsdalen 14.07.2022 | Stabaek IF 2 - Os 14.07.2022 | SF Grei - Lokomotiv Oslo 16.07.2022 | Grorud IL 2 - IL Sandviken 16.07.2022 | Ready Fotball - Nordstrand 16.07.2022 | Lyn 1896 FK - Froya Fotball 19.07.2022 | Skeid Fotball 2 - Kjelsaas 2 13.08.2022 | FK Fyllingsdalen - SF Grei 14.08.2022 | Os - Oppsal 14.08.2022 | IL Sandviken - Ready Fotball 15.08.2022 | Kjelsaas 2 - Lyn 1896 FK 15.08.2022 | Lokomotiv Oslo - Skeid Fotball 2 16.08.2022 | Nordstrand - Grorud IL 2 20.08.2022 | Grorud IL 2 - Froya Fotball 20.08.2022 | Ready Fotball - Os 20.08.2022 | Nordstrand - IL Sandviken 20.08.2022 | Oppsal - Lokomotiv Oslo 20.08.2022 | Lyn 1896 FK - SF Grei 21.08.2022 | Skeid Fotball 2 - FK Fyllingsdalen 22.08.2022 | Stabaek IF 2 - Kjelsaas 2 27.08.2022 | Froya Fotball - Ready Fotball 27.08.2022 | IL Sandviken - Oppsal 27.08.2022 | Os - Grorud IL 2 28.08.2022 | FK Fyllingsdalen - Lyn 1896 FK 28.08.2022 | Kjelsaas 2 - Nordstrand 29.08.2022 | Lokomotiv Oslo - Stabaek IF 2 30.08.2022 | SF Grei - Skeid Fotball 2 03.09.2022 | Froya Fotball - Lokomotiv Oslo 03.09.2022 | Nordstrand - Oppsal 03.09.2022 | Stabaek IF 2 - FK Fyllingsdalen 03.09.2022 | IL Sandviken - Os 03.09.2022 | Ready Fotball - SF Grei 06.09.2022 | Grorud IL 2 - Kjelsaas 2 06.09.2022 | Lyn 1896 FK - Skeid Fotball 2 10.09.2022 | SF Grei - Froya Fotball 10.09.2022 | Os - Nordstrand 10.09.2022 | Kjelsaas 2 - IL Sandviken 10.09.2022 | Oppsal - Ready Fotball 10.09.2022 | Lokomotiv Oslo - Lyn 1896 FK 11.09.2022 | FK Fyllingsdalen - Grorud IL 2 13.09.2022 | Skeid Fotball 2 - Stabaek IF 2 16.09.2022 | Froya Fotball - FK Fyllingsdalen 17.09.2022 | Lyn 1896 FK - Os 17.09.2022 | Nordstrand - Lokomotiv Oslo 18.09.2022 | IL Sandviken - Skeid Fotball 2 19.09.2022 | Stabaek IF 2 - SF Grei 19.09.2022 | Ready Fotball - Kjelsaas 2 20.09.2022 | Grorud IL 2 - Oppsal 24.09.2022 | Oppsal - Froya Fotball 24.09.2022 | FK Fyllingsdalen - Nordstrand 24.09.2022 | SF Grei - IL Sandviken 24.09.2022 | Lokomotiv Oslo - Ready Fotball 25.09.2022 | Kjelsaas 2 - Os 25.09.2022 | Skeid Fotball 2 - Grorud IL 2 25.09.2022 | Lyn 1896 FK - Stabaek IF 2 01.10.2022 | Os - Lokomotiv Oslo 01.10.2022 | Nordstrand - SF Grei 01.10.2022 | Ready Fotball - FK Fyllingsdalen 01.10.2022 | Kjelsaas 2 - Froya Fotball 04.10.2022 | Grorud IL 2 - Lyn 1896 FK 04.10.2022 | IL Sandviken - Stabaek IF 2 04.10.2022 | Oppsal - Skeid Fotball 2 08.10.2022 | Froya Fotball - Nordstrand 08.10.2022 | Lokomotiv Oslo - IL Sandviken 08.10.2022 | FK Fyllingsdalen - Kjelsaas 2 08.10.2022 | SF Grei - Oppsal 09.10.2022 | Skeid Fotball 2 - Os 09.10.2022 | Lyn 1896 FK - Ready Fotball 11.10.2022 | Stabaek IF 2 - Grorud IL 2 16.10.2022 | Nordstrand - Lyn 1896 FK 16.10.2022 | Kjelsaas 2 - SF Grei 16.10.2022 | Oppsal - Stabaek IF 2 16.10.2022 | Ready Fotball - Skeid Fotball 2 16.10.2022 | IL Sandviken - Froya Fotball 16.10.2022 | Os - FK Fyllingsdalen 16.10.2022 | Grorud IL 2 - Lokomotiv Oslo 23.10.2022 | Skeid Fotball 2 - Nordstrand 23.10.2022 | Froya Fotball - Os 23.10.2022 | Lyn 1896 FK - Oppsal 23.10.2022 | Lokomotiv Oslo - Kjelsaas 2 23.10.2022 | FK Fyllingsdalen - IL Sandviken 23.10.2022 | SF Grei - Grorud IL 2 23.10.2022 | Stabaek IF 2 - Ready Fotball