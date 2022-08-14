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Torneo Federal A 2022
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14.08.2022 | 21:30 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Circulo Deportivo | Torneo Federal A | 24. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Club Circulo Deportivo 2022 Torneo Federal A 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Circulo Deportivo maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Circulo Deportivo maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Circulo Deportivo
Maçın Tarihi ve Saati: 14.08.2022 / 21:30
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