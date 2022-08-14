14.08.2022 | 04:00 | Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 6. Hafta

Maçları Filtrele

14.08.2022 | Barcelona SC - CD Universidad Catolica del Ecuador 19.02.2022 | CS Emelec - CSD Macara 19.02.2022 | Mushuc Runa SC - CD Universidad Catolica del Ecuador 20.02.2022 | LDU Quito - Gualaceo SC 20.02.2022 | Delfin Sc - Barcelona SC 20.02.2022 | Orense SC - SD Aucas 21.02.2022 | Guayaquil City FC - CD Cuenca 21.02.2022 | Cumbaya FC - CSD Independiente del Valle 22.02.2022 | CD Tecnico Universitario - 9 De Octubre FC 26.02.2022 | CD Cuenca - LDU Quito 26.02.2022 | SD Aucas - Delfin Sc 27.02.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Guayaquil City FC 27.02.2022 | Barcelona SC - CD Tecnico Universitario 27.02.2022 | Gualaceo SC - Cumbaya FC 28.02.2022 | 9 De Octubre FC - Mushuc Runa SC 28.02.2022 | CSD Independiente del Valle - CS Emelec 01.03.2022 | CSD Macara - Orense SC 05.03.2022 | CS Emelec - Guayaquil City FC 05.03.2022 | CD Tecnico Universitario - Mushuc Runa SC 06.03.2022 | LDU Quito - CD Universidad Catolica del Ecuador 06.03.2022 | 9 De Octubre FC - Barcelona SC 06.03.2022 | Cumbaya FC - Orense SC 07.03.2022 | Delfin Sc - CSD Macara 07.03.2022 | CSD Independiente del Valle - SD Aucas 08.03.2022 | CD Cuenca - Gualaceo SC 12.03.2022 | SD Aucas - CD Cuenca 12.03.2022 | Mushuc Runa SC - Cumbaya FC 13.03.2022 | CD Tecnico Universitario - LDU Quito 13.03.2022 | Barcelona SC - CSD Independiente del Valle 13.03.2022 | Orense SC - 9 De Octubre FC 14.03.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CSD Macara 14.03.2022 | Gualaceo SC - CS Emelec 15.03.2022 | Guayaquil City FC - Delfin Sc 19.03.2022 | CSD Independiente del Valle - Orense SC 19.03.2022 | Cumbaya FC - CD Tecnico Universitario 20.03.2022 | LDU Quito - SD Aucas 20.03.2022 | Mushuc Runa SC - Barcelona SC 20.03.2022 | 9 De Octubre FC - Gualaceo SC 21.03.2022 | CSD Macara - Guayaquil City FC 21.03.2022 | CS Emelec - Delfin Sc 22.03.2022 | CD Cuenca - CD Universidad Catolica del Ecuador 02.04.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Barcelona SC 02.04.2022 | CS Emelec - LDU Quito 03.04.2022 | Gualaceo SC - CSD Independiente del Valle 03.04.2022 | SD Aucas - 9 De Octubre FC 03.04.2022 | Orense SC - Mushuc Runa SC 04.04.2022 | Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario 04.04.2022 | Delfin Sc - CD Cuenca 05.04.2022 | CSD Macara - Cumbaya FC 09.04.2022 | CD Tecnico Universitario - Gualaceo SC 09.04.2022 | Mushuc Runa SC - Delfin Sc 10.04.2022 | 9 De Octubre FC - CD Universidad Catolica del Ecuador 10.04.2022 | Cumbaya FC - LDU Quito 10.04.2022 | CSD Independiente del Valle - Guayaquil City FC 10.04.2022 | CD Cuenca - CS Emelec 11.04.2022 | Barcelona SC - Orense SC 12.04.2022 | SD Aucas - CSD Macara 16.04.2022 | Gualaceo SC - Mushuc Runa SC 16.04.2022 | Orense SC - CD Tecnico Universitario 16.04.2022 | Delfin Sc - Cumbaya FC 17.04.2022 | Guayaquil City FC - SD Aucas 17.04.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CSD Independiente del Valle 17.04.2022 | CSD Macara - CD Cuenca 17.04.2022 | CS Emelec - 9 De Octubre FC 18.04.2022 | LDU Quito - Barcelona SC 20.04.2022 | CD Tecnico Universitario - Delfin Sc 20.04.2022 | CSD Independiente del Valle - CD Cuenca 20.04.2022 | Orense SC - LDU Quito 21.04.2022 | 9 De Octubre FC - Guayaquil City FC 21.04.2022 | Barcelona SC - Gualaceo SC 21.04.2022 | Mushuc Runa SC - CSD Macara 21.04.2022 | SD Aucas - CD Universidad Catolica del Ecuador 22.04.2022 | Cumbaya FC - CS Emelec 23.04.2022 | Gualaceo SC - Orense SC 24.04.2022 | CD Cuenca - 9 De Octubre FC 24.04.2022 | Delfin Sc - CSD Independiente del Valle 24.04.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CD Tecnico Universitario 24.04.2022 | LDU Quito - Mushuc Runa SC 25.04.2022 | CS Emelec - SD Aucas 25.04.2022 | CSD Macara - Barcelona SC 26.04.2022 | Guayaquil City FC - Cumbaya FC 30.04.2022 | Gualaceo SC - CSD Macara 30.04.2022 | Mushuc Runa SC - Guayaquil City FC 01.05.2022 | 9 De Octubre FC - Delfin Sc 01.05.2022 | CD Tecnico Universitario - SD Aucas 01.05.2022 | Orense SC - CD Universidad Catolica del Ecuador 02.05.2022 | Cumbaya FC - CD Cuenca 02.05.2022 | CSD Independiente del Valle - LDU Quito 07.05.2022 | CD Cuenca - CD Tecnico Universitario 07.05.2022 | Delfin Sc - Orense SC 08.05.2022 | SD Aucas - Cumbaya FC 08.05.2022 | CS Emelec - Mushuc Runa SC 08.05.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Gualaceo SC 09.05.2022 | LDU Quito - 9 De Octubre FC 09.05.2022 | Guayaquil City FC - Barcelona SC 10.05.2022 | CSD Macara - CSD Independiente del Valle 12.05.2022 | 9 De Octubre FC - Guayaquil City FC 12.05.2022 | Barcelona SC - CS Emelec 14.05.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Cumbaya FC 14.05.2022 | Mushuc Runa SC - SD Aucas 15.05.2022 | 9 De Octubre FC - CSD Macara 15.05.2022 | LDU Quito - Delfin Sc 15.05.2022 | CD Tecnico Universitario - CSD Independiente del Valle 15.05.2022 | Orense SC - CS Emelec 16.05.2022 | Barcelona SC - CD Cuenca 17.05.2022 | Gualaceo SC - Guayaquil City FC 21.05.2022 | Cumbaya FC - 9 De Octubre FC 21.05.2022 | Delfin Sc - Gualaceo SC 22.05.2022 | CS Emelec - CD Universidad Catolica del Ecuador 22.05.2022 | Guayaquil City FC - LDU Quito 23.05.2022 | CSD Macara - CD Tecnico Universitario 23.05.2022 | SD Aucas - Barcelona SC 23.05.2022 | CSD Independiente del Valle - Mushuc Runa SC 24.05.2022 | CD Cuenca - Orense SC 28.05.2022 | Gualaceo SC - SD Aucas 28.05.2022 | Mushuc Runa SC - CD Cuenca 28.05.2022 | Orense SC - Guayaquil City FC 29.05.2022 | CD Tecnico Universitario - CS Emelec 30.05.2022 | LDU Quito - CSD Macara 30.05.2022 | 9 De Octubre FC - CSD Independiente del Valle 30.05.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Delfin Sc 30.05.2022 | Barcelona SC - Cumbaya FC 09.07.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Mushuc Runa SC 09.07.2022 | SD Aucas - Orense SC 10.07.2022 | 9 De Octubre FC - CD Tecnico Universitario 10.07.2022 | Gualaceo SC - LDU Quito 10.07.2022 | CSD Independiente del Valle - Cumbaya FC 10.07.2022 | Cumbaya FC - Gualaceo SC 11.07.2022 | CSD Macara - CS Emelec 11.07.2022 | Barcelona SC - Delfin Sc 12.07.2022 | CD Cuenca - Guayaquil City FC 16.07.2022 | Cumbaya FC - Gualaceo SC 16.07.2022 | Orense SC - CSD Macara 17.07.2022 | LDU Quito - CD Cuenca 17.07.2022 | CD Tecnico Universitario - Barcelona SC 17.07.2022 | Mushuc Runa SC - 9 De Octubre FC 18.07.2022 | Guayaquil City FC - CD Universidad Catolica del Ecuador 18.07.2022 | CS Emelec - CSD Independiente del Valle 19.07.2022 | Delfin Sc - SD Aucas 23.07.2022 | Gualaceo SC - CD Cuenca 23.07.2022 | Orense SC - Cumbaya FC 24.07.2022 | SD Aucas - CSD Independiente del Valle 24.07.2022 | Guayaquil City FC - CS Emelec 24.07.2022 | Mushuc Runa SC - CD Tecnico Universitario 25.07.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - LDU Quito 25.07.2022 | Barcelona SC - 9 De Octubre FC 26.07.2022 | CSD Macara - Delfin Sc 30.07.2022 | CD Cuenca - SD Aucas 30.07.2022 | Delfin Sc - Guayaquil City FC 31.07.2022 | LDU Quito - CD Tecnico Universitario 31.07.2022 | CSD Independiente del Valle - Barcelona SC 31.07.2022 | Cumbaya FC - Mushuc Runa SC 01.08.2022 | CSD Macara - CD Universidad Catolica del Ecuador 01.08.2022 | CS Emelec - Gualaceo SC 02.08.2022 | 9 De Octubre FC - Orense SC 06.08.2022 | CD Tecnico Universitario - Cumbaya FC 06.08.2022 | Orense SC - CSD Independiente del Valle 07.08.2022 | Guayaquil City FC - CSD Macara 07.08.2022 | Delfin Sc - CS Emelec 07.08.2022 | SD Aucas - LDU Quito 08.08.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CD Cuenca 08.08.2022 | Barcelona SC - Mushuc Runa SC 09.08.2022 | Gualaceo SC - 9 De Octubre FC 13.08.2022 | Mushuc Runa SC - Orense SC 13.08.2022 | CSD Independiente del Valle - Gualaceo SC 14.08.2022 | 9 De Octubre FC - SD Aucas 14.08.2022 | Cumbaya FC - CSD Macara 14.08.2022 | CD Tecnico Universitario - Guayaquil City FC 15.08.2022 | LDU Quito - CS Emelec 16.08.2022 | CD Cuenca - Delfin Sc 21.08.2022 | CSD Macara - SD Aucas 21.08.2022 | Orense SC - Barcelona SC 21.08.2022 | CS Emelec - CD Cuenca 21.08.2022 | Gualaceo SC - CD Tecnico Universitario 21.08.2022 | Guayaquil City FC - CSD Independiente del Valle 21.08.2022 | Delfin Sc - Mushuc Runa SC 21.08.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - 9 De Octubre FC 21.08.2022 | LDU Quito - Cumbaya FC 28.08.2022 | 9 De Octubre FC - CS Emelec 28.08.2022 | Barcelona SC - LDU Quito 28.08.2022 | CD Cuenca - CSD Macara 28.08.2022 | Delfin Sc - CD Tecnico Universitario 28.08.2022 | CSD Independiente del Valle - CD Universidad Catolica del Ecuador 28.08.2022 | SD Aucas - Guayaquil City FC 28.08.2022 | Cumbaya FC - Delfin Sc 28.08.2022 | Mushuc Runa SC - Gualaceo SC 28.08.2022 | CD Tecnico Universitario - Orense SC 04.09.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - SD Aucas 04.09.2022 | Gualaceo SC - Barcelona SC 04.09.2022 | 9 De Octubre FC - CD Cuenca 04.09.2022 | SD Aucas - CS Emelec 04.09.2022 | Mushuc Runa SC - LDU Quito 04.09.2022 | Barcelona SC - CSD Macara 04.09.2022 | CD Tecnico Universitario - CD Universidad Catolica del Ecuador 04.09.2022 | CD Cuenca - CSD Independiente del Valle 04.09.2022 | CSD Macara - Mushuc Runa SC 04.09.2022 | Cumbaya FC - Guayaquil City FC 04.09.2022 | CSD Independiente del Valle - Delfin Sc 04.09.2022 | Orense SC - Gualaceo SC 04.09.2022 | LDU Quito - Orense SC 04.09.2022 | Guayaquil City FC - 9 De Octubre FC 04.09.2022 | CS Emelec - Cumbaya FC 11.09.2022 | CS Emelec - Barcelona SC 11.09.2022 | SD Aucas - CD Tecnico Universitario 11.09.2022 | LDU Quito - CSD Independiente del Valle 11.09.2022 | Guayaquil City FC - Mushuc Runa SC 11.09.2022 | CSD Macara - Gualaceo SC 11.09.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Orense SC 11.09.2022 | Delfin Sc - 9 De Octubre FC 11.09.2022 | CD Cuenca - Cumbaya FC 18.09.2022 | Cumbaya FC - SD Aucas 18.09.2022 | CD Tecnico Universitario - CD Cuenca 18.09.2022 | Mushuc Runa SC - CS Emelec 18.09.2022 | 9 De Octubre FC - LDU Quito 18.09.2022 | CSD Independiente del Valle - CSD Macara 18.09.2022 | Gualaceo SC - CD Universidad Catolica del Ecuador 18.09.2022 | Barcelona SC - Guayaquil City FC 18.09.2022 | Orense SC - Delfin Sc 09.10.2022 | CD Cuenca - Barcelona SC 09.10.2022 | Delfin Sc - LDU Quito 09.10.2022 | CSD Independiente del Valle - CD Tecnico Universitario 09.10.2022 | Cumbaya FC - CD Universidad Catolica del Ecuador 09.10.2022 | SD Aucas - Mushuc Runa SC 09.10.2022 | Guayaquil City FC - Gualaceo SC 09.10.2022 | CS Emelec - Orense SC 09.10.2022 | CSD Macara - 9 De Octubre FC 16.10.2022 | Barcelona SC - SD Aucas 16.10.2022 | Orense SC - CD Cuenca 16.10.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CS Emelec 16.10.2022 | CD Tecnico Universitario - CSD Macara 16.10.2022 | Mushuc Runa SC - CSD Independiente del Valle 16.10.2022 | LDU Quito - Guayaquil City FC 16.10.2022 | Gualaceo SC - Delfin Sc 16.10.2022 | 9 De Octubre FC - Cumbaya FC 23.10.2022 | Cumbaya FC - Barcelona SC 23.10.2022 | CSD Macara - LDU Quito 23.10.2022 | CS Emelec - CD Tecnico Universitario 23.10.2022 | Delfin Sc - CD Universidad Catolica del Ecuador 23.10.2022 | CD Cuenca - Mushuc Runa SC 23.10.2022 | SD Aucas - Gualaceo SC 23.10.2022 | Guayaquil City FC - Orense SC 23.10.2022 | CSD Independiente del Valle - 9 De Octubre FC