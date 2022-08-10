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Copa Sudamericana 2022
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10.08.2022 | 03:30 | CSD Independiente del Valle-Deportivo Tachira | Copa Sudamericana | quarterfinal. Hafta

CSD Independiente del Valle ile Deportivo Tachira 2022 Copa Sudamericana quarterfinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Jhon Alexander Ospina Londono tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-Deportivo Tachira maçı, Estadio Rodrigo Paz Delgado'nde oynanıyor. CSD Independiente del Valle-Deportivo Tachira maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CSD Independiente del Valle-Deportivo Tachira
Maçın Tarihi ve Saati: 10.08.2022 / 03:30
Maçın Hakemi: Jhon Alexander Ospina Londono

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