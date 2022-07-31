www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2022 Sezonu CD Juventud Unida Gualeguaychu - Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı
Torneo Federal A 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

31.07.2022 | 17:00 | CD Juventud Unida Gualeguaychu-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 22. Hafta

CD Juventud Unida Gualeguaychu ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Juventud Unida Gualeguaychu-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Estadio de Los Eucaliptos'nde oynanıyor. CD Juventud Unida Gualeguaychu-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Juventud Unida Gualeguaychu-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 31.07.2022 / 17:00
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor