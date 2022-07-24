24.07.2022 | 21:30 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Gimnasia Y Tiro De Salta | Torneo Federal A | 21. Hafta

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ile Gimnasia Y Tiro De Salta 2022 Torneo Federal A 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Gimnasia Y Tiro De Salta maçı, Salomon Boeseldin'nde oynanıyor. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Gimnasia Y Tiro De Salta maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Gimnasia Y Tiro De Salta
Maçın Tarihi ve Saati: 24.07.2022 / 21:30
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