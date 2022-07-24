24.07.2022 | 21:00 | Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 21. Hafta

Independiente de Chivilcoy ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Raul Orlando Lungarzo Stadium'nde oynanıyor. Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 24.07.2022 / 21:00
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