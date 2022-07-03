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Torneo Federal A 2022
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03.07.2022 | 17:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-SP Desamparados San Juan | Torneo Federal A | 17. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile SP Desamparados San Juan 2022 Torneo Federal A 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-SP Desamparados San Juan maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-SP Desamparados San Juan maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-SP Desamparados San Juan
Maçın Tarihi ve Saati: 03.07.2022 / 17:00
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