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Torneo Federal A 2022
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02.07.2022 | 20:00 | Club Atletico Parana-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 17. Hafta

Club Atletico Parana ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Atletico Parana-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Estadio Pedro Mutio'nde oynanıyor. Club Atletico Parana-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Club Atletico Parana-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 02.07.2022 / 20:00
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