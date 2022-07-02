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Kulüp Hazırlık Maçları 2022
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02.07.2022 | 12:00 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste-MFK Tatran Liptovsky Mikulas | Kulüp Hazırlık Maçları | 1. Hafta

1 FC Slovacko Uherske Hradiste ile MFK Tatran Liptovsky Mikulas 2022 Kulüp Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen 1 FC Slovacko Uherske Hradiste-MFK Tatran Liptovsky Mikulas maçı, Mestsky Fotbalovy Stadion'nde oynanıyor. 1 FC Slovacko Uherske Hradiste-MFK Tatran Liptovsky Mikulas maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: 1 FC Slovacko Uherske Hradiste-MFK Tatran Liptovsky Mikulas
Maçın Tarihi ve Saati: 02.07.2022 / 12:00
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